TaxHall aposta em IA para acelerar créditos tributários

A Reforma Tributária sobre o consumo inaugura uma nova etapa da gestão fiscal nas empresas brasileiras. Além da substituição de tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS por CBS e IBS, a transição amplia a necessidade de governança sobre documentos eletrônicos, rastreabilidade das operações e gestão dos créditos tributários, exigindo maior integração entre tecnologia, processos e estratégia empresarial.

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A movimentação do mercado já reflete essa urgência. Segundo a PwC Brasil, 83% das empresas esperam impacto alto e imediato da Reforma Tributária, enquanto quase 70% já iniciaram diagnósticos em seus sistemas de ERP e soluções fiscais. Ainda assim, 37% das organizações permanecem em estágio inicial de preparação, evidenciando que a adaptação tecnológica ainda representa um desafio relevante.

Outro levantamento, da Thomson Reuters, mostra que 66% das empresas pretendem aumentar os investimentos em soluções de gestão tributária nos próximos dois anos, reforçando a tecnologia como um dos principais pilares da transição.

Nesse contexto, o Grupo Skill apresenta o TaxHall, conciliador tributário desenvolvido para apoiar empresas na adaptação ao novo modelo fiscal. A plataforma reúne recursos de inteligência tributária que conectam documentos eletrônicos, regras fiscais e automação para ampliar a conformidade e reduzir riscos durante a transição da Reforma Tributária.

Apuração Assistida transforma créditos em oportunidade financeira

Um dos principais diferenciais do TaxHall é a Apuração Assistida, tecnologia que identifica créditos tributários elegíveis, valida as informações com segurança e rastreabilidade e acelera o processo de recuperação desses valores.

A lógica da solução parte da criação de uma base documental única, reunindo documentos fiscais eletrônicos, pagamentos e vendas para auditar as apurações e apoiar a tomada de decisão tributária da empresa. Segundo o Grupo Skill, essa arquitetura permite que a organização conheça integralmente seu "DNA Tributário" e automatize decisões que impactam diretamente a apuração oficial do Fisco, através da criação de regras específicas para cada empresa.

O potencial financeiro dessa abordagem pode ser expressivo. Em um caso apresentado durante demonstração técnica do TaxHall, um supermercado com faturamento anual de R$ 46,4 milhões apresentou um potencial teórico de R$ 9,2 milhões em créditos tributários até 2033, ilustrando como a nova sistemática amplia a importância da gestão eficiente dos créditos de CBS e IBS. O estudo ressalta que o valor depende das características específicas de cada operação e do perfil tributário da empresa.

Motor de Cálculo acompanha mudanças em tempo real

Além da Apuração Assistida, o TaxHall incorpora um Motor de Cálculo desenvolvido para acompanhar as constantes mudanças da Reforma Tributária.

A solução centraliza regras tributárias, automatiza cálculos, simula cenários e distribui decisões para diferentes sistemas por meio de APIs, reduzindo a necessidade de desenvolvimentos complexos e permitindo alterações em regras fiscais em poucos segundos.

A plataforma também foi concebida para operar em um ambiente de crescente digitalização fiscal, marcado por iniciativas como documentos fiscais eletrônicos, split payment, apuração em tempo real e centralização das operações comerciais, tendências que vêm sendo incorporadas ao novo modelo tributário brasileiro.

"A Reforma Tributária exige uma mudança de postura das empresas. Mais do que calcular impostos corretamente, será fundamental transformar dados em decisões rápidas, seguras e rastreáveis. Nosso compromisso é oferecer tecnologia que acompanhe essa evolução com transparência, inteligência e conformidade", afirma Viviam Posterli, CEO do Grupo Skill.

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Para o Grupo Skill, a adaptação à Reforma Tributária representa mais do que uma atualização fiscal: trata-se da construção de uma nova capacidade organizacional baseada em tecnologia, automação e inteligência tributária para enfrentar um cenário de maior complexidade regulatória.