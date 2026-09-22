Sindecon oferece curso de estratégia de captação de recursos

Encontrar fontes de financiamento, investimento e patrocínio é uma das etapas importantes para viabilizar projetos e empreendimentos. Para ampliar o conhecimento sobre essas alternativas, o Sindecon-SP oferece o curso “Captação de Recursos para Projetos e Empreendimentos”, ministrado por Paulo França.

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Com seis horas de carga horária, a capacitação apresenta diferentes possibilidades de acesso a recursos no Brasil e no exterior. O programa inclui conteúdos sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), investidores de risco e instituições internacionais, como Banco Mundial, International Finance Corporation (IFC) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A capacitação, voltada a profissionais responsáveis pela estruturação e desenvolvimento de projetos, também aborda a Metodologia 3A para Captação de Recursos e apresenta orientações práticas para a captação de patrocínios. A programação está estruturada em 12 módulos e nove aulas e inclui conteúdos relacionados ao livro “Captação de Recursos”, de autoria do professor.

O curso oferece acesso ao conteúdo por um mês e certificado de conclusão.

Serviço:



Evento: Curso Captação de Recursos para Projetos e Empreendimentos

Instrutor: Paulo França

Carga horária: 6 horas

Formato: online

Conteúdo: Fontes de financiamento, investimentos e patrocínios no Brasil e no exterior; linhas do BNDES e da Finep; investidores de risco; Banco Mundial, IFC e BID; Metodologia 3A para Captação de Recursos e estratégias para obtenção de patrocínios.

Público: profissionais, empreendedores e responsáveis por projetos

Valor: 5x R$ 184,80 ou R$ 924 à vista

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Informações e inscrições: Captação de Recursos para Projetos e Empreendimentos - EAD - SINDECON-SP