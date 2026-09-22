Temperatta amplia portfólio personalizado e aposta em combos

O mercado de marca própria no Brasil está em expansão, e a Temperatta tem se posicionado como uma das principais fornecedoras de soluções personalizadas para varejistas de diferentes portes. Com um portfólio que inclui molhos, óleos, queijos, sais e marinadores, a empresa mineira oferece produtos desenvolvidos sob medida, alinhados às preferências do consumidor e às tendências de consumo. Para o final de ano, a aposta está em combos e kits, que devem impulsionar as vendas online e fortalecer a presença da marca no e-commerce.

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A estratégia da Temperatta reflete uma mudança estrutural no comportamento do consumidor. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o setor de alimentos e bebidas faturou R$ 1,39 trilhão em 2025, com o mercado interno respondendo por R$ 1,02 trilhão. Nesse cenário, a venda online de itens de mercearia fina cresceu de forma consistente e deve acelerar ainda mais na temporada de festas. A Temperatta acompanhou essa tendência: em 2025, a empresa faturou mais de R$ 30 milhões, registrando crescimento de 26% em relação ao ano anterior, e ampliou sua atuação nos canais físico e digital.

"O consumidor está mais exigente e ao mesmo tempo mais aberto a experimentar. Ele quer praticidade, mas não aceita abrir mão de sabor e qualidade. Com a Temperatta, conseguimos traduzir essas preferências em produtos que carregam a identidade de cada cliente, seja um varejista, um e-commerce ou uma rede de alimentação. Além disso, o final de ano é um momento privilegiado para apresentar novidades e consolidar parcerias e nossos combos e kits são uma porta de entrada para a experimentação e para o aumento do ticket médio", afirma Fernando Seabra, CEO da Temperatta.

A empresa identificou, em pesquisa de tendências realizada no Mercado Livre, alta significativa na procura por queijos ralados, categoria que lidera lançamentos e aparece no topo do ranking de pesquisas associadas à marca. "Já preparamos nosso algoritmo para os lançamentos, antecipando a demanda e garantindo que nossos produtos estejam nos momentos de decisão de compra, no canal certo e no tempo certo", explica Seabra.

Identidade mineira

A identidade mineira da Temperatta também se reflete na criação de blends inspirados em receitas tradicionais, como frango ao molho pardo, tutu, couve e pão de queijo. Esse repertório cultural é um diferencial competitivo que agrega valor à marca própria e permite ao varejista oferecer ao consumidor uma experiência autêntica, mesmo em produtos práticos e de rápido preparo.

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Para 2027, a Temperatta planeja ampliar seu portfólio de soluções em marca própria, com novos lançamentos em categorias complementares e a expansão da presença em diferentes canais de venda. "O futuro da marca própria está na capacidade de criar valor real para o consumidor e para o varejista. Não se trata apenas de colocar um nome em um produto, mas de construir uma proposta que faça sentido, que gere repetição e que fortaleça a relação entre quem vende e quem compra. É nesse ponto que a Temperatta quer estar", conclui Seabra.