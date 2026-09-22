Tecnologia indica êxito de municípios de MG no Siconfi

Os números do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (Siconfi) 2026, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), colocaram alguns municípios mineiros no centro dos holofotes quando o assunto é a transparência dos dados fornecidos. Este ano, 142 municípios do Estado receberam nota A, o que significa a classificação mais elevada de qualidade. Dentre eles, nada menos que 58 foram atendidos por uma mesma empresa, responsável por fornecer softwares ou prestar assessoria técnica especializada às administrações.

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Dos 25 primeiros municípios mineiros com melhor desempenho no Ranking Siconfi, 19 contavam com soluções e/ou acompanhamento técnico da HLH Serviços e Tecnologia, empresa especializada em tecnologia e consultoria para gestão pública. Entre os 50 primeiros colocados, 35 eram atendidos pela empresa, número que chega a 52 entre as 100 prefeituras melhor ranqueadas no Estado. Já entre as 100 primeiras administrações municipais do país, a HLH liderou o fornecimento das informações em 13 delas.

Helbert Lopes de Macedo, presidente da empresa, revela que os resultados vêm sendo favoráveis graças a um trabalho multifuncional junto às prefeituras. “Qualquer que seja a administração, seja de uma grande ou pequena cidade, é preciso que haja uma parceria, e isso não é tão simples. Envolve uma mudança de comportamento complexa que passa pelo prefeito, pelo secretariado, por uma parte dos servidores e até pelos munícipes”, afirma.

Outro desafio da empresa e dos entes públicos é atender aos critérios de avaliação estabelecidos pelo órgão federal a cada ranking. Ele explica o aprimoramento das verificações ao longo das edições do Ranking e ampliam o nível de consistência exigido das informações.

“O Tesouro verifica diferentes dimensões relacionadas à gestão dos dados transmitidos, às informações contábeis, às informações fiscais e ao cruzamento desses dados”, explica o presidente da HLH. A empresa atua fornecendo assessoria técnica e softwares que atendem às exigências legais da STN. “Seja qual for a profundidade do atendimento que oferecermos a cada município, nós certificamos que acompanhamento técnico e ferramentas contribuam para qualificar a gestão e a produção das informações. Prova disso é o próprio histórico do Siconfi”, afirma.

Alta performance em municípios pequenos

Helbert Lopes de Macedo celebra o fato de que o histórico da empresa mostra uma performance satisfatória entre municípios de pequeno porte. Este ano, o destaque ficou por conta de Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas. Com uma população de 6.629 habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2022, o local foi premiado com a nota mais alta entre todos os municípios da Região Sudeste com menos de 100 mil moradores. A posição resultou no reconhecimento da própria Secretaria do Tesouro Nacional.

Nos últimos anos, esse tipo de destaque voltou a ganhar a atenção dos mineiros. Na edição passada, a HLH acompanhou o envio das informações contábeis e fiscais de 23 dos 25 melhores ranqueados do Estado. A empresa também participou do envio das informações contábeis e fiscais de 25 municípios estabelecidos entre os 100 melhores do país. Em 2024, dos 31 do Estado que obtiveram nota A, 20 mantinham parceria com a organização.

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“Nós temos uma boa performance no Ranking Siconfi desde que ele foi criado. E isso acontece porque já havíamos desenvolvido rotinas focadas em bons resultados mesmo antes de o Ranking surgir. Nosso trabalho busca contribuir para a qualidade das informações encaminhadas ao Tesouro Nacional sem exigir das administrações uma estrutura incompatível com suas condições, independentemente do seu porte. Não são apenas as metrópoles nacionais e regionais que conseguem esse feito, e isso é motivo de muito orgulho para nós”, finaliza o presidente da HLH.