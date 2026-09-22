FELALEASE lança portal sobre leasing na América Latina

A FELALEASE – Federación Latinoamericana de Leasing lança seu novo portal institucional com a proposta de concentrar informações sobre o setor e ampliar a conexão entre os mercados da região. A iniciativa chega em um momento de mudanças regulatórias, recuperação econômica e retomada dos investimentos em diferentes países da América Latina, cenário que reforça a importância da troca de experiências e da construção de uma agenda comum para o leasing.

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O site foi desenvolvido para atender associações, instituições financeiras, empresas de leasing, especialistas e demais públicos interessados. Além de reunir informações sobre a Federação, sua estrutura e suas principais frentes de trabalho, a plataforma oferece conteúdos sobre tendências econômicas, mudanças regulatórias, dados de mercado e experiências dos países-membros.

A proposta é consolidar uma fonte de informações sobre uma atividade que financia máquinas, equipamentos, veículos, imóveis e tecnologia, sem exigir das empresas a imobilização imediata de capital. Em economias que precisam elevar a produtividade, renovar ativos e ampliar investimentos, o leasing pode cumprir uma função estratégica, embora ainda receba tratamentos regulatórios e tributários distintos em cada país.

“A América Latina reúne mercados em diferentes estágios de desenvolvimento, mas com desafios e oportunidades que podem ser enfrentados de forma mais eficiente por meio da cooperação. O portal cria um canal para o compartilhamento de conhecimento, dá visibilidade às experiências locais e fortalece o leasing como instrumento de desenvolvimento econômico e empresarial”, afirma Osmar Roncolato Pinho, presidente da FELALEASE e da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (ABEL), entidade que participou desde o início da formação da Federação.

Mercados em transformação

A diversidade de realidades está presente na própria composição da FELALEASE, que reúne representantes da Argentina, do Brasil, do Chile, da Guatemala, de Honduras e da Nicarágua. Cada mercado tem características próprias, mas todos compartilham o desafio de ampliar o acesso ao financiamento de ativos produtivos e fortalecer o leasing como instrumento de apoio ao crescimento econômico.

Movimentos recentes em três dos maiores mercados da região ajudam a dimensionar o potencial do setor. No Brasil, a Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a reforma tributária, reconhece o leasing como modalidade jurídica autônoma e tende a reduzir conflitos de competência tributária que historicamente afetaram a atividade. Em dezembro de 2025, o valor presente da carteira brasileira somava R$ 19,5 bilhões, com máquinas e equipamentos na liderança, responsáveis por 39,56% do total de bens arrendados.

Na Argentina, o financiamento por leasing avançou 93% em termos reais no segundo trimestre de 2025. O país registrou 3.812 contratos no primeiro semestre daquele ano, alta de 150% na comparação anual e o maior volume para o período desde 2017. No Chile, uma indústria com mais de 45 anos e forte presença no financiamento de ativos de capital registrou crescimento de 5,3% nas operações em 2024.

O portal permitirá ampliar progressivamente essa visão, com a divulgação de informações, experiências e avanços dos diferentes países que integram a Federação.

Integração regional

A FELALEASE nasceu para estabelecer um espaço permanente de diálogo e articulação entre os mercados latino-americanos de leasing. Com sua constituição jurídica no Brasil, a entidade inicia agora um novo ciclo institucional.

O lançamento do site amplia a presença pública da Federação e cria uma base para a circulação de análises, referências e boas práticas do setor de arrendamento. A plataforma também pretende aproximar associados e parceiros no debate internacional e estimular iniciativas conjuntas entre os países.

Sobre a FELALEASE

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Instituída por representantes da Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras e Nicarágua, a FELALEASE – Federación Latinoamericana de Leasing reúne lideranças do setor e atua como ambiente de cooperação entre associações, instituições financeiras, empresas e especialistas. Seu trabalho está voltado à modernização do mercado, à troca de experiências, à disseminação de boas práticas e ao fortalecimento institucional do leasing na América Latina.