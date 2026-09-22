Amazfit apresenta o T-Rex Dual Solar, o primeiro smartwatch AMOLED com carregamento solar em ambos os lados

A Amazfit, marca líder global de dispositivos vestíveis inteligentes pertencente à Zepp Health, anunciou hoje o T-Rex Dual Solar, um smartwatch premium para expedições, desenvolvido para explorações de longa distância e de vários dias. Com lançamento no equinócio de outono — um dia marcado pelo equilíbrio entre luz solar e escuridão —, o T-Rex Dual Solar é o primeiro smartwatch AMOLED do mundo a apresentar um sistema de carregamento solar de dupla face, combinando a captação de energia solar tanto pela tela quanto por uma inovadora placa traseira de vitrocerâmica.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260922750347/pt/

The Amazfit T-Rex Dual Solar is the world’s first AMOLED smartwatch featuring a dual-sided solar charging system, combining solar collection either through the display or through an innovative glass ceramic back plate.

O T-Rex Dual Solar alia até 25 dias de autonomia de bateria (em uso típico) a uma tela AMOLED colorida e brilhante, enquanto a recuperação de energia solar pode prolongar ainda mais a duração da bateria. Para aqueles que se aventuram em locais remotos, a energia solar oferece algo a mais: uma maneira de reativar um relógio totalmente descarregado usando a luz do sol quando não há energia convencional disponível, permitindo que os usuários recuperem o acesso a funções essenciais, como mapas e informações de rota.

"Relógios voltados para atividades ao ar livre precisam funcionar tão bem no dia a dia quanto quando você está a quilômetros de uma fonte de energia", disse Sara Webster Wylie, Vice-Presidente de Marketing Global da Amazfit. "Com o T-Rex Dual Solar, não queríamos que os usuários tivessem que escolher entre a tela brilhante e premium que desejam no cotidiano e a autonomia de bateria de que precisam ao ar livre. Unir a tecnologia AMOLED e a energia solar pela primeira vez nos permite oferecer ambos os benefícios."

Energia Solar, de Ambos os Lados

O T-Rex Dual Solar utiliza duas superfícies solares projetadas para diferentes momentos de uma aventura:

Solar frontal: Capta energia enquanto o relógio é usado sob luz solar suficiente. Sob as condições de teste de uso típico da Amazfit, três horas de exposição diária a 50.000 lux podem estender a duração da bateria de até 25 dias para até 34 dias .

Capta energia enquanto o relógio é usado sob luz solar suficiente. Sob as condições de teste de uso típico da Amazfit, três horas de exposição diária a 50.000 lux podem estender a duração da bateria de até 25 dias . Painel solar traseiro: Um painel solar maior, integrado à placa traseira de vitrocerâmica, oferece aos usuários outra maneira de maximizar a exposição solar quando o relógio não está no pulso. Com o dobro da área de captação solar do painel frontal, a exposição da placa traseira à luz solar permite captar significativamente mais energia solar.

Um painel solar maior, integrado à placa traseira de vitrocerâmica, oferece aos usuários outra maneira de maximizar a exposição solar quando o relógio não está no pulso. Com o dobro da área de captação solar do painel frontal, a exposição da placa traseira à luz solar permite captar significativamente mais energia solar. Modo de Prioridade Solar: Coloca o relógio em um estado de consumo de energia ultrabaixo, projetado para maximizar a recuperação de energia solar quando o dispositivo não está sendo usado no pulso.

Uma rede de segurança fora da rede elétrica

O T-Rex Dual Solar combina até 25 dias de autonomia de bateria em uso típico com uma tela AMOLED brilhante e colorida, enquanto a recuperação de energia solar pode prolongar ainda mais a duração da bateria. Para quem se aventura em locais remotos, essa energia extra ajuda a ampliar o intervalo entre as recargas convencionais quando o acesso à eletricidade é limitado.

"Nas montanhas, a navegação é uma das ferramentas de segurança mais importantes que você possui", disse Jost Kobusch, atleta da Amazfit e alpinista. "O aspecto interessante do carregamento solar não é a conveniência, mas sim ter uma alternativa real de backup quando se está longe da civilização. Se posso contar com a luz solar para manter meu relógio funcionando, talvez não precise levar um carregador portátil extra apenas para a navegação. Isso reduz o peso e a complexidade. Especialmente em grandes altitudes, onde a luz solar é abundante, ter outra fonte de energia pode fazer uma diferença real na hora de verificar a rota em condições difíceis."

Quando a economia de energia é a prioridade, o modo de bateria Outdoor Extreme reduz o consumo para aventuras prolongadas, mantendo ativas as funções essenciais para atividades ao ar livre, incluindo o registro de pontos de GPS. O novo modo de atividade Expedition aproveita essa configuração de baixo consumo para viabilizar viagens de vários dias e períodos mais longos longe de uma fonte de carregamento.

Projetado para o Extremo

Construído para ambientes exigentes, o T-Rex Dual Solar combina materiais premium com recursos concebidos para condições imprevisíveis:

Aro em titânio Grau 5 e resistente a riscos vidro de safira

e resistente a riscos Tela AMOLED de 1,32 polegadas com brilho máximo de até 3.000 nits garantindo clareza na visualização de mapas, rotas e informações em ambientes externos

com brilho máximo de até garantindo clareza na visualização de mapas, rotas e informações em ambientes externos Resistência à água de 10 ATM e suporte para mergulho recreativo até 50 metros

e suporte para mergulho recreativo até Lanterna integrada com opção de luz vermelha para iluminação de menor intensidade à noite, ajudando a preservar a visão noturna

para iluminação de menor intensidade à noite, ajudando a preservar a visão noturna Bateria de 660 mAh com autonomia de até 25 dias em uso típico e até 41 horas no modo GPS de alta precisão

Vá Além do Convencional

O T-Rex Dual Solar traz ferramentas avançadas de navegação para o seu pulso:

Mapas coloridos pré-carregados com redes viárias detalhadas, além de mapas de curvas de nível e de pistas de esqui disponíveis para download

com redes viárias detalhadas, além de mapas de curvas de nível e de pistas de esqui disponíveis para download Planejamento inteligente de rotas , navegação passo a passo, navegação avançada por waypoints e exibição de pontos de interesse

, navegação passo a passo, navegação avançada por waypoints e exibição de pontos de interesse Curva de Inclinação de Navegação , com um perfil de elevação codificado por cores que mostra subidas e descidas à frente de forma rápida e intuitiva

, com um perfil de elevação codificado por cores que mostra subidas e descidas à frente de forma rápida e intuitiva LiveShare, recurso que permite aos usuários compartilhar sua localização em tempo real, direção e informações importantes da atividade com amigos e familiares

A inteligência por trás de cada aventura

O aplicativo Zepp reúne dados de treinamento, recuperação e atividades ao ar livre em um só lugar, oferecendo insights personalizados projetados para ajudar os usuários a entender seu desempenho e se preparar para os próximos passos — sem necessidade de assinatura.

Preços e disponibilidade

O Amazfit T-Rex Dual Solar estará disponível a partir de 22 de setembro de 2026, por US$ 649.99 no Amazfit.com e na Amazon.

Sobre a Amazfit

A Amazfit é uma marca global de tecnologia esportiva e dispositivos vestíveis inteligentes, integrante da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia voltada para a saúde com sede em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização global distribuída, contando com equipes e escritórios nas Américas, na Europa, na Ásia e em outros mercados.

Criada para atletas e pessoas ativas que praticam diversas modalidades, a Amazfit desenvolve dispositivos vestíveis de alta performance que integram resistência, força, treinamento híbrido e recuperação. Seus produtos combinam tecnologia esportiva avançada com insights inteligentes sobre treino e recuperação, ajudando as pessoas a compreender melhor seu desempenho, treinar com propósito e alcançar progressos significativos ao longo do tempo.

A Amazfit conta com a tecnologia da Zepp, a plataforma de tecnologia e inteligência por trás de sua experiência de treino conectado. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contatos para a Imprensa

Max Borges Agency para a Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Diretora de Relações Públicas, Amazfit América do Norte

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