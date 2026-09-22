Mostra Livre de Cinema abre inscrições de filmes para 2027

A Mostra, festival internacional de cinema realizado a partir do interior do estado de São Paulo, abre no dia 1º de outubro de 2026 as inscrições de filmes para sua edição 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Criada com o propósito de ampliar a circulação de filmes e aproximar o público de diferentes regiões da produção audiovisual contemporânea, a Mostra Livre de Cinema vem construindo uma trajetória voltada especialmente para a descentralização do acesso ao cinema. O festival tem como uma de suas principais características a realização de sessões fora dos grandes centros urbanos, estabelecendo uma rota de exibição que conecta o interior paulista a filmes brasileiros e internacionais.

A iniciativa é produzida pela Frame7 Cinema, empresa audiovisual que desde 2010 produz o evento, com uma proposta que combina festival, circulação cultural, formação de público e valorização da produção independente.

A dimensão territorial é um dos principais diferenciais do projeto. Em edições anteriores, a Mostra passou por mais de 30 cidades do interior de São Paulo, levando filmes para públicos com pouco acesso à programação dos grandes festivais realizados nos grandes centros.

Para Beto Oliveira, produtor do evento, ampliar a circulação cinematográfica significa também ampliar as possibilidades de encontro entre realizadores, obras e espectadores. “Quando um filme chega a uma pequena cidade, ele não está apenas sendo exibido. Ele está criando uma oportunidade de encontro, reflexão e identificação. O público passa a ter contato com histórias, estéticas e perspectivas que muitas vezes não chegam ao circuito comercial tradicional”, afirma o produtor.

A relação com o interior paulista é, portanto, parte central da identidade da Mostra Livre de Cinema. Em vez de concentrar a programação exclusivamente nos grandes polos culturais, o festival constrói uma rede de exibição que permite que diferentes comunidades tenham acesso ao cinema brasileiro e internacional.

Essa característica também contribui para dar visibilidade aos próprios realizadores que trabalham fora dos principais centros de produção audiovisual do país. A chamada “Mostra Interiores”, realizada em edições anteriores, foi dedicada especificamente a produções realizadas fora dos grandes centros urbanos, valorizando narrativas e estéticas produzidas no interior e por cineastas e coletivos regionais.

O impacto desse modelo ultrapassa a simples exibição de filmes. A circulação de uma obra pode representar uma oportunidade para que novos públicos conheçam produções independentes, para que cineastas estabeleçam conexões com outros profissionais e para que cidades do interior integrem circuitos culturais de alcance nacional e internacional.

Em diferentes municípios, a Mostra já ocupou equipamentos culturais, bibliotecas, centros culturais e espaços dedicados à exibição cinematográfica. A parceria com instituições culturais também contribui para aproximar o festival de políticas de formação de público e democratização do acesso à cultura.

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) é parceiro estratégico do evento e contribui para maior acesso do evento a diferentes cidades de São Paulo, recebendo filmes brasileiros e internacionais dentro de diversos panoramas acessíveis. O objetivo de 2027 é conseguir alcançar 50 cidades de São Paulo com o evento.

A experiência construída pela Mostra Livre de Cinema demonstra que a descentralização do cinema pode funcionar como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que o interior recebe filmes produzidos em diferentes partes do Brasil e do mundo, a produção realizada fora dos grandes centros encontra novas possibilidades de circulação e reconhecimento.

O festival também apresenta uma programação voltada à diversidade de formatos, gêneros e perspectivas cinematográficas. Edições anteriores reuniram filmes brasileiros e internacionais e contemplaram diferentes recortes curatoriais, incluindo cinema negro, filmes dirigidos por mulheres, cinema infantil, acessibilidade, produções realizadas no interior e obras de caráter mais experimental.

Esse modelo posiciona a Mostra Livre de Cinema como uma plataforma de difusão do cinema independente, criando uma conexão entre produção, território e público.

As inscrições para a edição 2027 começam oficialmente em 1º de outubro de 2026, exclusivamente por meio da plataforma FilmFreeway. A convocatória é direcionada a realizadores e produtores interessados em apresentar seus filmes para um circuito de exibição que tem como uma de suas principais características a presença no interior de São Paulo.

Mais do que uma janela de exibição, a Mostra Livre de Cinema pretende fortalecer a existência de um circuito audiovisual descentralizado. Em um cenário no qual grande parte da programação cinematográfica e dos principais eventos do setor ainda se concentra nas capitais, iniciativas realizadas no interior contribuem para ampliar a diversidade territorial do cinema brasileiro.

Para a Frame7 Cinema, produtora responsável pelo festival, essa atuação está diretamente relacionada à necessidade de fortalecer o ecossistema audiovisual do interior paulista. A empresa tem sua trajetória vinculada à produção cinematográfica e à criação de iniciativas destinadas ao desenvolvimento, à circulação e à valorização do cinema independente.

“Acreditamos que o interior de São Paulo não deve ser visto apenas como um território que recebe cultura produzida em outros lugares. É também um território de criação, produção, formação de público e desenvolvimento da indústria audiovisual”, explica Beto Oliveira.

Ao chegar a uma nova edição, a Mostra reafirma uma proposta que vem orientando sua trajetória: fazer o cinema circular, aproximar filmes de novos públicos e reconhecer o interior de São Paulo como parte ativa do mapa audiovisual brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço:



Evento: Mostra Livre de Cinema 2027

Inscrições para filmes: a partir de 1º de outubro de 2026

Mais informações: MOSTRA LIVRE DE CINEMA - FilmFreeway