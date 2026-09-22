Começa nesta quarta-feira a in-cosmetics Latin America 2026

A in-cosmetics Latin America 2026 acontece nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo fornecedores de ingredientes, profissionais de pesquisa e desenvolvimento, formulação, marketing, química e farmácia para apresentar matérias-primas, tecnologias e tendências da indústria de beleza e cuidados pessoais.

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Entre os temas que integram a programação estão os avanços em biotecnologia aplicada à cosmética, a relação entre neurociência e desenvolvimento de produtos, a sensorialidade, sustentabilidade, clean beauty e longevidade saudável.

A expansão da biotecnologia também tem ampliado as possibilidades para o desenvolvimento de ingredientes cosméticos. Segundo o estudo The evolution of the biotechnology sector, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o mercado global de biotecnologia, considerando diferentes setores da economia, poderá passar de US$ 1,6 trilhão em 2024 para US$ 4 trilhões em 2030.

Na indústria cosmética, uma das frentes relacionadas ao tema envolve a busca por alternativas de origem vegetal e obtidas por processos de fermentação para ingredientes utilizados em formulações de cuidados com a pele.

“A indústria está passando por transformações que envolvem tecnologia, novos ingredientes e mudanças nas demandas dos consumidores. A programação busca reunir diferentes perspectivas sobre esses movimentos e apresentar soluções que já estão chegando ao mercado”, afirma Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America.

Ingredientes e tecnologias

Entre as empresas expositoras, a Dinaco apresentará a Passarela da Inovação, com ingredientes e soluções para formulações, além de um espaço dedicado à experimentação sensorial e a ingredientes ativos.

A Safic-Alcan participará com soluções apresentadas nos estandes da Sarfam e da Colormix Especialidades. Entre os ingredientes e formulações apresentados estarão Ectoin® natural, RM-Oleo PDRN e Cherry Necta, além de propostas voltadas a cuidados com a pele e os cabelos.

A All Pigments Brasil apresentará uma coleção de pigmentos de efeito Glassy, enquanto a ALS Beauty & Personal Care levará serviços de testes e análises aplicados ao desenvolvimento de produtos, incluindo estudos de proteção solar, avaliações sensoriais e análises relacionadas a cabelos.

A Embacaps apresentará o conceito “It's Tasty”, que relaciona elementos de gastronomia à criação de formulações e à exploração de texturas, cores e sensações.

Entre os lançamentos da Greentech Brasil estão o ativo botânico Letilys®, o surfactante Fomasol 100® e o posicionamento do extrato botânico Phytelenes®. A High Chem apresentará seu portfólio de ingredientes e soluções para desenvolvimento de formulações, incluindo o CosmosPreserve® BioLichen.

A Lipoid Kosmetik, por sua vez, destacará ingredientes e extratos botânicos, entre eles o Cascara Pro e o PHOSPHOLIPON® 90 H IP.

Sensorialidade e inovação

Uma das novidades da edição será o Sensory Bar, espaço destinado à experimentação de ingredientes com diferentes texturas e sensações. A proposta é permitir que os visitantes conheçam características e possibilidades de aplicação das matérias-primas.

O Innovation Tour também estará na programação, com visitas guiadas conduzidas pelo professor de cosmetologia Cleber Barros para apresentar ingredientes e lançamentos das empresas expositoras.

A feira contará ainda com a Innovation Zone, espaço voltado à apresentação de ingredientes relacionados à inovação e tendências.

Conteúdo técnico

A programação educacional terá mais de 30 painéis distribuídos entre o Marketing Trends e o Technical Seminar. Os conteúdos abordarão temas relacionados a mercado, tecnologia, formulação e tendências de consumo.

Entre os assuntos previstos estão o crescimento da K-Beauty, as transformações do comércio digital na América Latina e o uso de inteligência artificial e dados no desenvolvimento de cosméticos.

Também fazem parte da programação discussões sobre sensorialidade, neurocosméticos e a relação entre pele e cérebro, além da aplicação de ingredientes derivados de biotecnologia no desenvolvimento de produtos voltados ao envelhecimento saudável da pele.

Rodada de negócios e premiações

A edição de 2026 terá ainda uma Rodada de Negócios, realizada pela organização do evento em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), com o objetivo de aproximar empresas expositoras e representantes da indústria.

As premiações Sustainability Award, Innovation Zone Best Ingredient Active e Innovation Zone Best Ingredient Functional também integram a programação. Os vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 23 de setembro.

A in-cosmetics Latin America reúne fornecedores de ingredientes e profissionais da indústria cosmética para apresentação de matérias-primas, tecnologias e informações sobre o mercado. Na edição anterior, o evento recebeu visitantes de 23 nacionalidades.

Serviço:

Evento: in-cosmetics Latin America 2026

Data: 23 e 24 de setembro de 2026

Local: Expo Center Norte, São Paulo (SP)

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Mais informações sobre o evento e a programação estão disponíveis no site oficial da in-cosmetics Latin America.