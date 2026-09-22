IA cresce em pequenas empresas, mas dados limitam resultados

A inteligência artificial está ganhando espaço nas pequenas empresas brasileiras. A proporção de negócios com 10 a 49 pessoas ocupadas que utilizam algum tipo de IA passou de 10%, em 2024, para 15%, em 2025, segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, divulgada pelo Cetic.br em junho de 2026.

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Considerando todos os portes pesquisados, a adoção cresceu de 13% para 17% no mesmo período. As ferramentas ligadas à linguagem estão entre as que mais avançaram. Entre as empresas que já utilizam IA, a geração de linguagem natural, aplicada à produção de textos, respostas e comunicações, passou de 20% para 30%.

O avanço apresentado nas pesquisas comprova que a inteligência artificial para pequenos negócios deixou de estar restrita a projetos sofisticados. Entretanto, o acesso a ferramentas não garante melhoria na gestão. Quando processos, registros e critérios de decisão estão desorganizados, a automação pode apenas acelerar erros que a empresa já cometia manualmente.

Antes da ferramenta, é preciso definir o problema

A facilidade de acesso à IA generativa fez muitos empresários começarem pela escolha da plataforma. A pergunta mais útil, porém, não é qual ferramenta contratar, mas qual problema precisa ser resolvido.

Uma empresa pode querer automatizar o atendimento, prever necessidades de caixa, analisar vendas, organizar cobranças ou identificar produtos com margem baixa. Cada objetivo exige dados e processos diferentes.

Se o propósito for avaliar a rentabilidade dos serviços, por exemplo, a empresa precisará registrar preços, custos, horas trabalhadas, impostos e despesas. Se o objetivo for projetar o caixa, serão necessários dados confiáveis sobre entradas, vencimentos, parcelamentos e inadimplência.

Quando essas informações estão incompletas, misturadas ou desatualizadas, a IA pode apresentar uma resposta aparentemente precisa, mas construída sobre uma base frágil.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reconhece que transformar dados em ganhos concretos de competitividade ainda representa um desafio para micro e pequenas empresas. Segundo o órgão, negócios menores enfrentam limitações de recursos e conhecimento especializado para utilizar informações de forma estratégica.

Automatizar um processo ruim amplia o problema

Um atendimento automatizado sem regras claras pode responder rapidamente, mas fornecer orientações inconsistentes. Um sistema de cobrança alimentado por cadastros desatualizados pode abordar clientes que já pagaram. Uma análise financeira baseada apenas no saldo bancário pode ignorar impostos, parcelas e compromissos futuros.

O risco não está apenas em receber uma resposta errada. A velocidade e a aparência de objetividade podem fazer o empresário confiar em uma conclusão que não representa a realidade do negócio.

Antes da automação, o processo precisa ser descrito: quais informações entram, quem as registra, quais critérios devem ser aplicados, quais exceções existem e quem revisará o resultado.

Esse diagnóstico também ajuda a identificar situações em que o problema não exige IA. Em alguns casos, uma rotina padronizada, uma planilha bem preenchida ou um ERP adequado à pequena empresa resolve a dificuldade com menor custo e complexidade.

Uso estratégico começa com perguntas claras

A adoção pode começar por uma atividade específica, de baixo risco e com resultado verificável. Em vez de entregar uma área inteira à ferramenta, a empresa pode utilizá-la para comparar informações, resumir registros ou identificar padrões que depois serão avaliados por uma pessoa.

Algumas perguntas possíveis são:

quais produtos perderam margem nos últimos meses?

quais clientes apresentam atrasos recorrentes?

quais despesas cresceram acima do faturamento?

quais dúvidas aparecem com frequência no atendimento?

quais serviços consomem mais horas do que o previsto?

quanto a empresa precisará ter em caixa nas próximas semanas?

Para que essas análises tenham utilidade, os dados precisam seguir critérios consistentes. A digitalização de pequenas e médias empresas não se resume a substituir documentos físicos por arquivos digitais. Ela envolve integrar informações, reduzir duplicidades e estabelecer responsabilidades sobre os registros.

Organização contábil torna a automação mais inteligente

Registros padronizados de receitas, custos, despesas, impostos, contas a receber e retiradas dos sócios permitem que as ferramentas encontrem padrões e produzam análises mais confiáveis. Sem essa base, a automação pode interpretar lançamentos duplicados, categorias inconsistentes ou movimentações pessoais como se fossem dados da empresa.

“Antes de perguntar o que a inteligência artificial pode automatizar, o empresário precisa definir qual decisão deseja melhorar e verificar se possui informações confiáveis para isso. A organização contábil cria essa base, porque mostra de onde o dinheiro vem, para onde está indo e quais movimentos precisam de atenção”, afirma Rodrigo Schutling, da EVER Contábil, empresa brasileira especializada em serviços para pequenas e médias empresas.

A organização também evita que decisões sejam tomadas apenas com base no saldo bancário. A leitura conjunta do fluxo de caixa e do resultado permite considerar pagamentos futuros, impostos, vendas ainda não recebidas e custos relacionados à operação.

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Para o pequeno negócio, portanto, o primeiro passo não é acumular ferramentas. É organizar os dados contábeis, estabelecer critérios e escolher uma decisão que a tecnologia possa apoiar. Quando essa preparação existe, a inteligência artificial deixa de ser apenas um recurso para produzir textos ou executar tarefas e passa a contribuir para uma gestão mais previsível.