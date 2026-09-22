Empresas com ERP reduzem custos operacionais de 10% a 30%

Ao analisar o impacto dos sistemas de gestão nas empresas, é importante separar a simples implantação de tecnologia da transformação dos processos que acontece ao redor dela. Um estudo da Deloitte aponta que sistemas ERP modernos podem contribuir para uma redução de 10% a 30% nos custos operacionais totais ao longo de seu período de utilização.



Segundo a consultoria, esses ganhos podem estar relacionados à substituição de infraestrutura local por ERP em nuvem, à automação de tarefas manuais, à escalabilidade e ao uso de dados na tomada de decisões. A própria Deloitte ressalta que uma implantação exige investimento inicial e que a geração de valor depende de como a modernização é conduzida.

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Em outra análise sobre transformação por meio do ERP, a McKinsey aponta que projetos estruturados podem oferecer oportunidades de redução de custos de 20% a 30%, tanto em novas implementações quanto na modernização de ambientes existentes. Os números ajudam a mostrar que o ERP pode ser parte de uma estratégia de eficiência, mas não sustentam a ideia de que toda implantação produzirá automaticamente o mesmo percentual de economia.

Nesse contexto, os sistemas integrados são uma das estruturas que permitem revisar processos e reduzir atividades fragmentadas entre diferentes áreas. O SAP Business One, por exemplo, é um ERP destinado a empresas em expansão e reúne funções de contabilidade e finanças, compras, estoque, vendas, relacionamento com clientes, relatórios e análises, segundo a própria SAP.



A Upper, como parceira SAP, atua na implementação e no suporte desse tipo de solução. A presença de um ERP integrado, entretanto, deve ser entendida como parte de uma mudança mais ampla, na qual a padronização, a qualidade dos dados, a automação e a revisão dos processos influenciam os resultados alcançados.



“A redução de custos não acontece simplesmente porque uma empresa substituiu seu sistema. O ERP cria condições para integrar informações, automatizar atividades e revisar processos, mas o resultado depende da forma como a organização utiliza essa estrutura para eliminar retrabalho e aumentar a eficiência da operação”, afirma Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper.



Essa distinção é relevante porque pesquisas sobre projetos de ERP também registram dificuldades na captura dos benefícios esperados. Em 2025, a Deloitte ouviu 26 CFOs e equipes de transformação financeira que haviam implantado sistemas ERP e identificou desafios recorrentes para transformar investimentos tecnológicos em valor efetivamente mensurável.



Assim, mais do que associar ERP diretamente à economia, os estudos indicam que os resultados estão relacionados à combinação entre tecnologia, processos, governança e acompanhamento dos benefícios do projeto.

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