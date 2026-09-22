Berry reúne 600 empresários de PMEs em imersão de gestão

Onze anos, mais de 5 mil empresas atendidas e uma certeza consolidada na prática: o que trava o crescimento da maioria dos negócios brasileiros é a falta de capacitação de quem lidera as operações. Com esse diagnóstico, a Berry Consultoria realiza o evento "Alta Gestão", encontro presencial nos dias 28 e 29 de setembro, no Palco Acelerador Empresarial, em Alphaville (SP). O objetivo é reunir 600 empresários que já possuem uma equipe formada, mas continuam atuando como o centro de toda decisão.

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A iniciativa celebra uma trajetória construída ao lado de gestores de todo o país, em segmentos que vão do varejo à indústria, passando por serviços dos mais variados nichos. Com modelo de atendimento 100% online, presença em todos os 27 estados e mais de 450 colaboradores diretos e indiretos, a Berry estruturou ao longo desse período uma metodologia voltada para quem quer organizar a gestão, fortalecer a liderança e preparar a companhia para o próximo estágio de crescimento.

A expansão levou a companhia a possuir atualmente mais de 170 unidades franqueadas em território nacional, uma rede de mais de 300 especialistas e operações internacionais já em andamento no Paraguai, Estados Unidos e no Chile. Agora, a empresa apresenta seu modelo de trabalho ao público durante o evento.

"Abrir uma empresa é o sonho de diversas pessoas e isso é valioso para o mercado, pois o proprietário acredita no seu potencial e segue em frente. Mas o ponto central é que uma administração sem conhecimento técnico fica à deriva e não consegue crescer, e é exatamente aí que a maioria trava. O Alta Gestão existe para mudar isso, para que o líder também tenha o preparo necessário para ir ainda mais longe", explica Kleber Amora, CEO e Cofundador da Berry Consultoria, que irá palestrar ao longo dos dois dias de conteúdo.

Os presentes poderão contar, ainda, com insights valiosos de alguns dos principais nomes do mercado: Marcus Marques, CEO do Grupo Acelerador, com 20 anos de experiência e fundador de um ecossistema com valuation de R$ 1 bilhão; e Wendell Carvalho, empresário, palestrante e um dos principais especialistas em gestão do tempo, inteligência comportamental e alta performance, além de atuar no segmento de educação digital.

Para Amora, o Alta Gestão representa muito mais do que uma celebração. “Queremos proporcionar ensinamentos práticos e revolucionar a forma com as pessoas gerem seus negócios e, com isso, transformar a jornada das empresas”, afirma.

A programação será realizada exclusivamente de forma presencial, sem gravação ou transmissão online. Os ingressos estão disponíveis no site do evento.

Serviço

Imersão Alta Gestão

Data: 28 e 29 de setembro de 2026

Local: Alameda Ásia, nº 162/164, Alphaville, Barueri - SP

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Ingressos: https://altagestaoempresarial.com.br/vendas-b