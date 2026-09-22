Empresas enfrentam riscos com agentes de IA invisíveis

A adoção acelerada de ferramentas de inteligência artificial tem levado empresas a gerenciar uma nova categoria de usuários digitais: agentes autônomos. Esses agentes executam tarefas, acessam sistemas e realizam ações sem intervenção humana constante, muitas vezes sem registro nas equipes de Tecnologia da Informação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com levantamento recente da JumpCloud, 72% das organizações já contam com agentes de IA em ambientes de produção, enquanto apenas 23% consideram ter maturidade e integração de TI adequadas para administrá?los de forma segura. O estudo aponta que a falta de governança aumenta a exposição a riscos operacionais e de segurança.

Um dos problemas identificados é o chamado "shadow AI", que ocorre quando agentes são implantados sem passar pelos processos tradicionais de avaliação e aprovação. Nesses casos, fluxos automatizados podem utilizar chaves de API, autorizações OAuth ou sessões autenticadas de funcionários para acessar recursos corporativos.

"Um dos grandes desafios da inteligência artificial nas empresas é que nem sempre o agente aparece como uma identidade independente. Em determinadas situações, ele pode operar utilizando credenciais que já pertencem a uma pessoa ou aplicação", explica Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

Essa característica dificulta a atribuição de responsabilidade, pois atividades registradas nos sistemas podem aparecer associadas a usuários legítimos, ainda que parte da ação tenha sido executada por uma ferramenta automatizada. Assim, o simples registro de atividades pode não ser suficiente para compreender o comportamento dos agentes de IA.

A JumpCloud identifica quatro categorias recorrentes de agentes não governados: agentes de fluxo de trabalho, conectores que reutilizam credenciais existentes, agentes utilizados por desenvolvedores e agentes que operam por meio de navegadores e dispositivos. Para mitigar esses riscos, especialistas recomendam a identificação de todos os agentes em funcionamento, a definição clara de responsáveis, a delimitação dos sistemas que podem ser acessados e a estipulação de prazos para a validade das permissões.

"O objetivo não deve ser simplesmente bloquear a inteligência artificial. As empresas precisam encontrar uma maneira de permitir seu uso de forma controlada. Isso significa conhecer os agentes presentes no ambiente e aplicar limites compatíveis com cada atividade", afirma Ferreira.

Nesse contexto, soluções de gerenciamento de identidade e acesso podem assumir papel estratégico. A JumpCloud oferece uma abordagem centralizada para gerenciamento de usuários, dispositivos e identidades, incluindo recursos específicos para a governança de agentes autônomos. A tendência aponta para a ampliação da administração de identidades corporativas, que passará a englobar não apenas funcionários, fornecedores e dispositivos, mas também aplicações e agentes capazes de executar tarefas de forma autônoma.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda.

Sobre a JumpCloud



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A JumpCloud fornece plataforma de gerenciamento de identidades, dispositivos e acessos baseada em nuvem, permitindo centralizar políticas e recursos de TI em ambientes corporativos distribuídos.