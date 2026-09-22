Agentes de IA ampliam desafio de controle de acessos

A adoção de agentes de inteligência artificial (IA) autônomos tem ampliado a presença de identidades não humanas nos ambientes corporativos, exigindo novas práticas de governança e segurança. Empresas de diferentes setores têm integrado esses agentes a fluxos de trabalho, permitindo que executem tarefas de forma contínua, utilizem credenciais e acessem recursos críticos.

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Um levantamento divulgado pela JumpCloud em 2024 indica que 83% das organizações pesquisadas já contam com identidades não humanas, enquanto apenas 21% implementaram controles de governança específicos para esse tipo de identidade. O mesmo estudo aponta que 72% das empresas têm agentes de IA em produção, porém apenas 23% possuem maturidade e integração de TI suficientes para gerenciá?los de forma segura.

Segundo Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil, o avanço da IA requer revisão das estratégias tradicionais de gerenciamento de identidade. “As empresas agora lidam com usuários que não são pessoas. Um agente pode receber credencial, acessar sistemas e executar tarefas por períodos prolongados.” Ele destaca que, sem mecanismos de controle, o acesso pode permanecer ativo além do necessário, aumentando a superfície de ataque.

A situação está diretamente ligada ao princípio do menor privilégio, que recomenda conceder a cada identidade apenas as permissões necessárias para a atividade específica e pelo tempo adequado. Modelos tradicionais de gestão de identidade, desenvolvidos para usuários humanos, nem sempre contemplam o ciclo de vida dinâmico dos agentes de IA, que podem ser criados, modificados e desativados de forma automatizada.

Identificar esses agentes representa outro desafio. Ferramentas de gerenciamento de identidade precisam oferecer visibilidade sobre identidades, dispositivos e aplicações conectados ao ambiente. “Antes de controlar aquilo que uma organização utiliza, é necessário saber o que está efetivamente conectado ao ambiente. A visibilidade sobre identidades, dispositivos e aplicações é uma etapa fundamental para identificar acessos que não possuem mais justificativa operacional”, afirma Ferreira.

Plataformas de gerenciamento de identidade, como a oferecida pela JumpCloud, podem centralizar informações, estabelecer políticas de acesso e automatizar processos relacionados ao ciclo de vida das credenciais. No mercado brasileiro, a JumpCloud é distribuída pela FCBrasil, que tem ampliado recursos para contemplar identidades não humanas e agentes de IA.

Para as organizações, a presença de agentes autônomos representa tanto uma oportunidade de ganho de produtividade quanto uma nova camada de responsabilidade para as equipes de TI e segurança. A combinação de visibilidade, aplicação do princípio do menor privilégio, definição clara de responsáveis e automação de processos de provisionamento e revogação de acesso tende a ser essencial para permitir a adoção segura de IA sem expandir desnecessariamente a superfície de ataque.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com foco em suporte técnico, comercial e capacitação de canais de venda. Conecta fabricantes internacionais ao mercado latino?americano com soluções voltadas à proteção de dados e à produtividade corporativa.

Sobre a JumpCloud



Fornecedor de plataforma baseada em nuvem para gerenciamento de identidades, dispositivos e acessos. Permite centralizar recursos de TI e estabelecer políticas de segurança para ambientes corporativos distribuídos.

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Para mais informações sobre as soluções da JumpCloud no Brasil, acesse www.fcbrasil.com.br.