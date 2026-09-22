WIKA apresenta soluções de instrumentação na ROG.e 2026

A WIKA, referência global em tecnologia de medição e instrumentação industrial com mais de 80 anos de atuação, participa da ROG.e 2026, que acontece de 21 a 24 de setembro no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ), com soluções de instrumentação voltadas às diferentes etapas da cadeia de petróleo e gás. A empresa estará no Pavilhão Alemão, apresentando tecnologias destinadas a aplicações de upstream, midstream e downstream, com foco em confiabilidade das medições, segurança operacional e desempenho dos processos.

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Em uma indústria marcada por condições severas de operação, os instrumentos de medição precisam suportar fatores como altas pressões e temperaturas, além do contato com meios abrasivos e corrosivos e de requisitos relacionados à proteção contra explosões. A precisão e a robustez dos sistemas de instrumentação são fundamentais para o acompanhamento dos parâmetros de processo e para a operação segura dos equipamentos.

A WIKA oferece soluções para medição de pressão, temperatura, nível, vazão e força, além de equipamentos e serviços de calibração. A empresa também disponibiliza serviços de campo para aplicações de temperatura e reparo de sistemas de selos diafragma, ampliando o suporte às necessidades de manutenção e confiabilidade dos sistemas de medição.

As soluções apresentadas atendem aplicações ao longo da cadeia de petróleo e gás, desde atividades de perfuração, estimulação de poços e produção até operações de transporte e processamento. No downstream, a instrumentação é aplicada, entre outras possibilidades, em processos de refinaria, nos quais o controle confiável de variáveis operacionais é essencial para a eficiência e a segurança das instalações.

Outro aspecto presente no portfólio da WIKA é o suporte às iniciativas de eficiência e redução de emissões. A instrumentação permite o registro e o acompanhamento de parâmetros operacionais, contribuindo para a otimização dos processos e para a identificação de condições que possam afetar seu desempenho. A empresa também conta com soluções destinadas a aplicações relacionadas à prevenção de emissões fugitivas.

“A indústria de óleo e gás reúne algumas das condições mais exigentes para a instrumentação de processos. Por isso, além da precisão, os instrumentos precisam oferecer robustez, confiabilidade e soluções adequadas às características específicas de cada aplicação. A ROG.e é um espaço importante para dialogar com operadores, EPCs e parceiros da indústria, e estamos prontos para apresentar como nossas soluções de medição apoiam a segurança, a confiabilidade e a sustentabilidade das operações de óleo e gás no Brasil”, afirma Fernando Carreteio, Diretor Comercial da WIKA

A presença na ROG.e amplia o contato da WIKA com empresas, profissionais e tomadores de decisão envolvidos em projetos de petróleo, gás e outras aplicações industriais. O evento reúne empresas e especialistas de diferentes segmentos da cadeia de energia e aborda temas relacionados à evolução do setor, incluindo transição energética e descarbonização.

Serviço

WIKA na ROG.e 2026

Data: 21 a 24 de setembro de 2026

Local: Riocentro – Rio de Janeiro (RJ)

Estande: Pavilhão Alemão - N40 + P34

Sobre a WIKA

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A WIKA é uma das líderes mundiais em tecnologia de medição, com mais de 80 anos de experiência e presença em mais de 100 países. No Brasil, atua há 45 anos com um portfólio abrangente para os setores industriais como: oil & gás, mineração, siderurgia, químico, petroquímico, farmacêutico e de alimentos e bebidas. Mais informações: wika.com/pt-br