Bahia ocupa duas posições no ranking do turismo de luxo

O turismo de luxo brasileiro movimentou R$ 3,34 bilhões em 2025, e a Bahia aparece duas vezes entre os destinos mais procurados pelas operadoras do segmento. Os números constam do Anuário BLTA 2026, elaborado pela Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) com o Centro Universitário Senac a partir de respostas de 71 associados. O litoral baiano foi citado por 17% das operadoras e Salvador, por 16%, atrás apenas de Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Pantanal e Maranhão.

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O levantamento reuniu indicadores de 63 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas, lodges e resorts, que receberam cerca de 1 milhão de hóspedes, com taxa de ocupação de 50%. O mercado doméstico respondeu por 70% dos hóspedes e os estrangeiros, por 30%, tendo Europa (13%), América do Norte (9%) e América Latina (5%) como principais origens. Bem-estar, spa e relaxamento lideram as atividades procuradas, citadas por 93% dos empreendimentos.

O desempenho baiano acompanha um ciclo de expansão amplo. Nota técnica da Secretaria de Turismo do estado registra que o volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 7,4% de janeiro a outubro de 2025, contra 5,3% na média nacional apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documento contabiliza ainda 187,9 mil visitantes estrangeiros no estado entre janeiro e novembro, ante 125,1 mil no mesmo intervalo de 2024.

Para Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, agência especializada em transfers e passeios no estado, a procura por vivências personalizadas ajuda a explicar o avanço. “Temos observado um crescimento consistente do interesse pelo turismo de luxo na Bahia, especialmente entre viajantes que buscam experiências mais exclusivas, personalizadas e conectadas à cultura e à natureza. O estado reúne características muito valorizadas por esse público, como praias, paisagens naturais, gastronomia, patrimônio histórico e uma grande diversidade de destinos”, afirma.

O executivo diz que a estrutura de serviços acompanhou a demanda. “Além dos atrativos naturais, a melhoria na oferta de serviços, hospedagens de alto padrão e experiências privativas também contribui para esse movimento. A Bahia deixou de ser vista apenas como um destino tradicional de sol e praia e passou a ser procurada por viajantes que desejam uma experiência mais completa e diferenciada”, avalia.

O que o viajante de alto padrão procura

Para o CEO, o conceito de sofisticação mudou. “Hoje, o viajante de alto padrão procura muito mais do que conforto. Ele quer exclusividade, praticidade, segurança e, principalmente, experiências que tenham significado e sejam adaptadas ao seu perfil”, percebe. De acordo com ele, cresceu a demanda por roteiros personalizados, transfers privativos, experiências gastronômicas e vivências culturais, somada à expectativa de acompanhamento antes e durante toda a viagem.

O deslocamento entra na conta. Em destinos insulares, o trajeto integra o roteiro, e o transfer para Morro de São Paulo, feito a partir de Salvador, segue o perfil do grupo. “A logística também é um aspecto importante. Em destinos como Morro de São Paulo, por exemplo, o planejamento do deslocamento faz parte da experiência”, observa Pedreira.

Entre os destinos na Bahia que mais despertam interesse, o executivo cita Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso, Arraial d'Ajuda e Caraíva. “Salvador se destaca pela cultura, história, arquitetura e gastronomia. Já o litoral sul da Bahia atrai muito pela combinação de praias, natureza, hotéis de alto padrão e experiências mais exclusivas”, descreve. A demanda, frisa o executivo, raramente fica num único lugar: “Esse público não procura necessariamente apenas um destino, mas uma curadoria de experiências”.

Infraestrutura e qualificação seguem como desafios

A consistência da cadeia de serviços é o principal obstáculo. “Um dos principais desafios é manter um padrão elevado de qualidade em toda a cadeia turística. No turismo de luxo, não basta ter um hotel ou uma experiência diferenciada; transporte, receptivo, guias, restaurantes e demais serviços precisam estar alinhados”, contextualiza o CEO, que menciona ainda a distância entre os polos turísticos baianos e o acesso a parte deles.

A formação das equipes integra o diagnóstico. “Outro ponto é a qualificação contínua dos profissionais. O viajante de alto padrão está cada vez mais informado e exigente, então o mercado precisa investir em atendimento personalizado, tecnologia, idiomas, treinamento e conhecimento profundo dos destinos”, completa.

Tendências apontadas para o segmento

Pedreira projeta roteiros ainda mais individualizados. “A tendência é que o turismo de luxo fique cada vez mais personalizado e baseado em experiências autênticas. O viajante busca exclusividade, mas também quer conexão com o destino, com a cultura local e com a natureza”, analisa. Ele cita como vetores o avanço das viagens de bem-estar, do turismo de natureza e da gastronomia, além da sustentabilidade, valorizada por viajantes atentos ao compromisso das empresas com a preservação ambiental e com as comunidades locais.

As alternativas de transporte entram no desenho dos roteiros, do traslado privativo ao catamarã para Morro de São Paulo. “Nesse contexto, também é importante oferecer diferentes alternativas de deslocamento, como o transporte de catamarã para Morro de São Paulo, sempre considerando conforto, praticidade e o planejamento do roteiro”, ressalta o executivo.

Com o mercado nacional em torno de R$ 3,34 bilhões e o litoral baiano entre os destinos mais citados pelas operadoras, a disputa por esse viajante tende a se concentrar na integração entre hospedagem, transporte e curadoria local.

“Para nós, o papel de uma empresa especializada em turismo é justamente facilitar essa jornada, cuidando dos detalhes e criando uma experiência integrada. O turismo de luxo não está apenas relacionado ao valor da viagem, mas à qualidade, à exclusividade e à tranquilidade que o cliente encontra durante todo o percurso”, conclui Felipe Oliveira Pedreira.

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