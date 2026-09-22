NIQ anuncia oferta amigável para adquirir a The U Group & Co Limited, expandindo a inteligência confiável para a era da IA

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje que sua subsidiária integral australiana, Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), lançou uma oferta condicional fora do mercado para todas as ações em circulação da The U Group & Co Limited (The U Group) como uma oferta amigável de aquisição (Oferta). A The U Group é uma empresa australiana especializada na coleta de dados de compra de primeira mão, com consentimento do consumidor, por meio de seu aplicativo ReceiptJar, inteligência de recibos e recursos de processamento de dados com inteligência artificial.

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Em relação à Oferta, a NIQ Australia apresentou sua Declaração de Oferta à Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e enviou os materiais da Oferta aos acionistas da The U Group, em conformidade com os requisitos regulatórios australianos aplicáveis. O Conselho de Administração do The U Group recomendou unanimemente que os acionistas aceitem a Oferta pelas razões expostas na Declaração da Empresa-Alvo.

A Oferta reflete o compromisso da NIQ em fortalecer a inteligência confiável e aprimorar a Visão Completa™ para os clientes. Se bem-sucedida, a transação adicionaria sinais de compra diferenciados, provenientes do consumidor, e dados de compras do mundo real aos ativos de inteligência global da NIQ, aprimorando ainda mais sua mensuração e compreensão do comportamento de compra do consumidor. Ao combinar os recursos de mensuração e análise confiáveis ??da NIQ com o aplicativo móvel ReceiptJar do The U Group e tecnologias relacionadas, a transação criaria oportunidades para uma visão mais completa do consumidor, possibilitando novas formas de insights, conectividade e inovação.

À medida que a IA transforma cada vez mais a maneira como as organizações tomam decisões, a inteligência confiável e os sinais comportamentais do mundo real estão se tornando insumos críticos para inovação, análises avançadas e tomada de decisões habilitada por IA.

"Acreditamos que a IA só é tão eficaz quanto a inteligência por trás dela", disse Jim Peck, Presidente Executivo e Diretor Executivo da NIQ. "Trabalhamos com o The U Group há cinco anos e conhecemos o valor do que eles construíram. Unir essas capacidades fortalecerá a Visão Completa, aprimorará nossa base de inteligência confiável e ajudará os clientes a tomar decisões melhores."

Por meio do aplicativo móvel ReceiptJar e tecnologias relacionadas, o The U Group captura informações de compra com o consentimento do consumidor e fornece recursos de inteligência de recibos com tecnologia de IA que complementam o ecossistema de dados e métricas existente da NIQ. Os consumidores contribuem voluntariamente com seus dados de compra por meio do aplicativo, criando uma fonte confiável de insights de compras em primeira mão. Esses sinais de compra adicionais ajudarão a ampliar a mensuração do comportamento do consumidor pela NIQ e criarão oportunidades para inovação futura e resultados mais sólidos para os clientes.

"O futuro da inteligência do consumidor será cada vez mais impulsionado pela combinação de dados confiáveis, participação do consumidor e inovação orientada por IA", disse Tyler Spooner, CEO do The U Group & Co Limited. "Nosso relacionamento de longa data com a NIQ demonstrou o potencial de unir essas capacidades e estamos entusiasmados com a oportunidade de criar ainda mais valor para os clientes em um mercado em rápida evolução."

A Oferta permanece sujeita à condição de aceitação de 90% pelos acionistas do The U Group e outras condições habituais. Até que a Oferta seja declarada incondicional e o processo de aquisição de 100% seja concluído, o NIQ e o The U Group continuarão operando de forma independente e não haverá mudanças imediatas em produtos, serviços, funções de funcionários ou modelos de suporte ao cliente.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, o NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de 7,4 biliões de dólares em gastos de consumo globais. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece a Visão Completa™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer em seguida. Para mais informações, acesse NIQ.com

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Comunicado da Media Holding

A NielsenIQ confirma que sua subsidiária australiana integral, a Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), lançou uma oferta amigável e condicional fora do mercado pela The U Group & Co Limited. A transação proposta alinha-se à estratégia da NIQ de fortalecer a "The Full View" e sua base de inteligência confiável, incorporando sinais diferenciados de compra de consumidores no mundo real que dão suporte à mensuração, à análise de dados e à inovação impulsionada por IA. A oferta permanece sujeita a uma condição de aceitação mínima de 90% por parte dos acionistas, bem como a outras condições habituais; não faremos comentários adicionais neste momento. Os detentores de valores mobiliários da The U Group & Co Limited devem consultar a Declaração do Ofertante e a Declaração da Empresa-Alvo, que lhes foram enviadas, para obter detalhes completos sobre a oferta de aquisição. O Conselho da The U Group recomendou que os acionistas aceitem a oferta, com base nos motivos apresentados na Declaração da Empresa-Alvo.

NIQ-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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