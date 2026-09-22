Presidio Investors anuncia venda da Podium Entertainment para Flexpoint Ford e Shamrock Capital

A Presidio Investors ("Presidio"), uma empresa de capital privado com foco no segmento de pequenas e médias empresas, anunciou hoje a venda da Podium Entertainment ("Podium") para a Flexpoint Ford e a Shamrock Capital, com a GoldState Music participando como investidora minoritária. A Podium, com sede em Los Angeles, Califórnia, é uma editora independente líder, comprometida em descobrir, desenvolver e amplificar as obras de autores emergentes e best-sellers, representando atualmente mais de 3.000 autores. A Podium é a terceira maior editora do setor de audiolivros, tendo expandido seu catálogo com cerca de 1.200 títulos em 2019 para mais de 15.000 títulos atualmente.

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A Presidio investiu na Podium pela primeira vez em 2019, quando a empresa era uma editora de audiolivros em estágio inicial e liderada por seus fundadores. Ao longo de mais de seis anos de parceria, com Karl Schade, Victor Masaya, Dirk Swaneveld e Mark Goldman integrando o conselho administrativo da Podium, a Presidio trabalhou em conjunto com o Diretor Executivo Scott Dickey e a equipe de gestão para expandir o mecanismo da empresa de aquisição de propriedade intelectual (IP) baseado em dados, consolidar uma posição de destaque nos gêneros de fantasia, romance e ficção científica, e expandir a plataforma para além do áudio, abrangendo também formatos de e-book e impressos, inclusive através da aquisição da Bookstat e de novos contratos de distribuição com a Ingram, a Audible e outros onze varejistas.

É esperado que a plataforma tecnológica proprietária da Podium impulsione seu crescimento contínuo. A empresa ocupa posições de liderança em seus principais gêneros, se classificando como a segunda maior editora de audiolivros de romance e a maior editora de audiolivros de ficção científica e fantasia nos EUA uma liderança consolidada graças a uma equipe de produção que conta com mais de 1.500 narradores e mais de 100 funcionários.

Como parte da transação, David Kaefer, ex-executivo do Spotify, passará a integrar o Conselho Administrativo da Podium. Além disso, a Podium está firmando uma parceria com a Ownership Works, "uma organização sem fins lucrativos com a missão de aumentar a prosperidade através da propriedade compartilhada no ambiente de trabalho", a fim de criar um programa que irá conceder a todos os funcionários da Podium uma participação acionária na empresa, à medida que entra em sua próxima fase de crescimento.

"Este é um momento de orgulho para todos que fizeram parte da trajetória da Podium desde 2019, e estamos animados com o que está por vir", disse Karl Schade, Sócio-Diretor da Presidio Investors.

"Estamos extremamente orgulhosos do trabalho realizado até o momento em prol dos milhares de autores e dubladores que a Podium representa, bem como do enorme apoio que recebemos da Presidio Investors desde 2019; entretanto, este é apenas o começo de nossa história", disse Scott Dickey, Diretor Executivo da Podium Entertainment. "A parceria com as equipes da Flexpoint, Shamrock e GoldState representa uma oportunidade de ampliar com rapidez nossa capacidade de atender aos autores e contadores de histórias que confiam em nós, todos os dias, para levar suas narrativas ao público e expandir suas audiências. Acreditamos firmemente no modelo diferenciado de serviços a autores da Podium, estruturado para atrair, apoiar e reter os melhores contadores de histórias do mundo."

A LionTree Advisors e a FTI Consulting atuaram como consultoras financeiras, e a Ballard Spahr atuou como consultora jurídica, da Podium e da Presidio em relação à transação. A MNP e a Deloitte atuaram como consultoras tributárias da Podium. A Flexpoint foi assessorada pela Lazard e pela Latham & Watkins. A Paul Weiss assessorou a Shamrock. A KPMG atuou como consultora financeira do comprador.

Sobre a Podium Entertainment

A Podium Entertainment é uma importante editora independente comprometida em descobrir, desenvolver e ampliar as obras de autores tanto emergentes como de grande sucesso. Fundada em 2019, a Podium é hoje uma das maiores editoras de audiolivros do mundo e produziu diversos títulos que figuraram nas listas de mais vendidos do New York Times, USA Today e Audible. Para mais informações, acesse

Sobre a Presidio Investors

A Presidio Investors é uma importante empresa de capital privado com sede em Austin, Texas, que investe em empresas de qualidade no segmento inferior do mercado de médio porte. A Presidio realiza investimentos de controle em empresas de nicho em fase de crescimento e adota um enfoque colaborativo para expandir e desenvolver negócios, gerando excelentes retornos para todas as partes interessadas. Os executivos da Presidio possuem décadas de experiência em investimentos de capital privado e gestão operacional; a empresa está comprometida com uma abordagem de criação de valor orientada pela tecnologia, ao estabelecer parcerias com empresas de seu portfólio para implementar IA e ferramentas operacionais modernas que impulsionam a eficiência e o crescimento. Para saber mais sobre a Presidio, acesse www.presidioinvestors.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921658624/pt/

Contato com a mídia

Victor Masaya

Presidio Investors

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victor@presidioinvestors.com