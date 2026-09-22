IA amplia riscos e exige revisão de acessos

Empresas que adotam ferramentas de inteligência artificial (IA) têm intensificado seu uso em processos internos, como atendimento ao cliente, análise de dados e automação de tarefas. O aumento do uso, observado nos últimos dois anos, tem gerado novos desafios para as áreas de tecnologia e segurança da informação, sobretudo quando colaboradores utilizam aplicações de IA sem autorização formal.

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O uso não autorizado pode levar ao compartilhamento de informações estratégicas, dados de clientes, documentos internos e credenciais em plataformas externas, sem que a organização tenha controle sobre o armazenamento ou o tratamento desses dados. “A inteligência artificial oferece ganhos importantes de produtividade, mas seu uso precisa estar associado a políticas claras de segurança”, afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

Além das aplicações convencionais, surgem agentes de IA capazes de executar tarefas de forma autônoma ou semiautônoma, interagindo com sistemas corporativos, consultando informações e realizando ações em nome de usuários. Essa capacidade amplia a necessidade de gestão rigorosa de identidades e permissões, exigindo definição clara dos recursos que cada agente pode acessar e registro detalhado de suas atividades.

A solução JumpCloud, distribuída pela FCBrasil, fornece recursos de gerenciamento de identidades, dispositivos e acessos em nuvem, permitindo a criação de políticas de controle que limitam permissões a usuários e agentes de IA. Segundo Ferreira, “quando novas tecnologias passam a executar atividades dentro do ambiente corporativo, as permissões precisam ser avaliadas com o mesmo cuidado aplicado aos usuários humanos”.

A revisão de modelos tradicionais de acesso inclui a implementação de critérios para uso de ferramentas de IA, classificação de dados sensíveis e processos de aprovação de aplicações. Programas de treinamento e comunicação interna contribuem para reduzir o uso inadequado e aumentar a conscientização sobre os riscos associados.

Monitoramento contínuo de atividades e auditorias periódicas de permissões permitem identificar comportamentos fora do padrão e mitigar a exposição de informações confidenciais. A combinação de governança, gestão de identidades e conscientização dos colaboradores cria condições para que as organizações aproveitem os benefícios da IA sem comprometer a segurança dos ambientes digitais.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda.

Sobre a JumpCloud



A JumpCloud fornece uma plataforma de gerenciamento de identidades e dispositivos baseada em nuvem, com recursos voltados ao controle de acessos e à segurança de ambientes corporativos.

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Para mais informações, acesse www.fcbrasil.com.br.