A Equativ traz o ChatGPT Ads para as marcas como parceira de publicidade

SÃO PAULO, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Equativ , plataforma de mídia independente e completa líder de mercado, anunciou hoje que agora é parceira tecnológica do ChatGPT Ads e passa a integrar um grupo seleto de parceiros que ajudam marcas e agências a anunciar dentro do ChatGPT. Como parceira tecnológica, a Equativ oferece o ChatGPT Ads para engajar usuários em cada etapa da jornada do cliente, da descoberta até a intenção de compra, com formatos de anúncio, layouts e mensagens personalizados para cada uma delas.

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O ChatGPT se tornou uma das plataformas de crescimento mais rápido da história da internet, alcançando hoje mais de 1 bilhão de usuários ativos semanais e processando 2,5 bilhões de prompts por dia , sendo que 20% das conversas demonstram intenção de compra. À medida que os consumidores usam cada vez mais o ChatGPT em vez dos mecanismos de busca tradicionais para descobrir, pesquisar, comparar e comprar produtos, a plataforma representa uma oportunidade significativa e ainda pouco explorada para as marcas alcançarem públicos de alta intenção em cada etapa da jornada de decisão do consumidor. Diferentemente do marketing tradicional em mecanismos de busca, que depende de palavras-chave específicas, o sofisticado modelo de linguagem (LLM) do ChatGPT compreende as nuances da intenção do usuário e o contexto da conversa.

Esse é também o principal diferencial da Equativ. Enquanto as campanhas tradicionais são construídas em torno da gestão de campanhas de fundo de funil baseadas em palavras-chave, a Equativ oferece uma estratégia de funil completo, graças à sua experiência em publicidade contextual e a anos de aprimoramento das melhores práticas de redação de anúncios nativos. A Equativ combinou essa experiência com os aprendizados de campanhas reais do ChatGPT Ads para desenvolver uma ferramenta proprietária de funil completo chamada Equativ Ad Studio , que recomenda uma estratégia personalizada de segmentação e criativos para que os anunciantes maximizem sua visibilidade, a descoberta de marca e a intenção de compra em todo o funil. Assim, os anunciantes engajam públicos em cada etapa da descoberta de marca dentro do ChatGPT, com a segmentação e os textos de anúncio ideais. O resultado é uma publicidade que respeita a experiência do usuário do ChatGPT e seus princípios publicitários, ao mesmo tempo em que gera resultados mensuráveis para as marcas em cada ponto de contato.

Um trecho de mídia que acompanha este anúncio está disponível clicando neste link.

“Essa transição representa um passo natural para a Equativ. Nossa estratégia sempre foi centrada em soluções voltadas para o consumidor e, com mais de uma década de expertise em publicidade nativa e tecnologia contextual, estamos em uma posição única para ajudar as marcas a se destacarem de forma relevante nas conversas do ChatGPT, preservando a experiência do usuário que torna a plataforma tão valiosa”, afirmou Ben Skinazi , Chief Commercial Officer da Equativ.

A parceria abrange os mercados onde o ChatGPT está atualmente disponível , entre eles Bélgica, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, México, Polônia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, com novos mercados sendo adicionados continuamente.

Marcas e agências interessadas em ativar campanhas do ChatGPT Ads por meio da Equativ podem saber mais em Equativ ChatGPT Ads .

Sobre a Equativ

A Equativ é uma plataforma de mídia global e completa que ajuda anunciantes e publishers a alcançar resultados reais, unindo inventário premium, formatos criativos dinâmicos e públicos engajados a uma curadoria avançada e à adtech com IA em todos os canais. Desenvolvida especificamente para a economia da atenção, a Equativ entrega qualidade, engajamento e performance, priorizando experiências publicitárias respeitosas e centradas no usuário. Com uma equipe de mais de 750 profissionais em 19 países, a Equativ combina escala global com profundo conhecimento local. Saiba mais em Equativ.com .

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Media Contact:

Caroline Millié Figueiredo: pr@equativ.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9831277)