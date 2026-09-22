App de viagem quer mudar a forma de descobrir novos destinos

Aplicativo de viagem pretende mudar a maneira como os viajantes descobrem o que fazer em diferentes destinos ao redor do mundo. Segundo o Viajar Melhor, guia de viagens especializado em turismo, os aplicativos deixaram de funcionar apenas como ferramentas de consulta e passaram a influenciar a maneira como os viajantes planejam um roteiro e descobrem novos destinos.

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Conforme publicado na reportagem, a Civitatis, plataforma de passeios, excursões e visitas guiadas presente em mais de 160 países, lançou uma nova versão de seu app de viagem com a finalidade de melhorar a experiência dos turistas. O aplicativo reúne informações sobre atrações turísticas, principais passeios e recomendações personalizadas em um mesmo aplicativo.

A atualização acompanha uma mudança na maneira como uma viagem é planejada. Se antes a escolha do destino costumava vir primeiro, seguida pela pesquisa sobre o que fazer no local, a disponibilidade de informações e experiências online permite que uma atividade específica também influencie na decisão final de onde ir nas férias.

Segundo os dados divulgados pela Civitatis, o catálogo da empresa reúne atividades em mais de 4.300 destinos espalhados em 160 países ao redor do mundo. A marca já concentra mais de 5 milhões de avaliações feitas por viajantes que estiveram nesses destinos e viveram de perto essas experiências.

Experiências passam a influenciar a escolha do destino

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil, a inspiração para uma viagem passou a considerar não apenas o destino, mas também as experiências que o viajante pretende realizar. Dessa forma, uma visita guiada, uma atração cultural ou uma atividade gastronômica podem participar da escolha de onde viajar.

“A inspiração deixou de ser ‘para onde eu quero ir’ para se tornar ‘o que eu quero fazer’. Cada vez mais, a experiência define o destino da viagem”, comentou o executivo da companhia.

Com a nova funcionalidade, o aplicativo da Civitatis ainda permite pesquisar atividades por região e utilizar filtros relacionados a data e número de pessoas. O catálogo da empresa reúne passeios, visitas guiadas com profissionais que falam português ou espanhol, ingressos para atrações e experiências.

A plataforma também utiliza um sistema de recomendações baseado nas preferências e no contexto da viagem informados pelo usuário. A proposta é apresentar opções relacionadas ao perfil do turista e ao roteiro planejado, em vez de disponibilizar apenas uma relação ampla de atividades oferecidas na região.

Aplicativo de viagens reúne reservas e dicas de passeios

Outra funcionalidade nova é a área "Minhas Viagens", que concentra as reservas realizadas pelo usuário e informações de serviços relacionados à viagem, como transfers, seguro viagem e chip internacional. O aplicativo também permite acessar informações offline, recurso que pode ser útil em destinos com conexão instável.

O histórico de viagens permanece disponível para consulta posterior, reunindo em um mesmo ambiente informações sobre os roteiros já organizados. A proposta é facilitar tanto o planejamento quanto o acesso aos dados durante a viagem.

De acordo com a empresa, as avaliações exibidas no aplicativo são feitas por turistas que reservaram e realizaram as atividades. Entre os aspectos considerados estão pontualidade, estrutura das empresas responsáveis pelas operações dos passeios e condições de acessibilidade e dificuldade para pessoas com mobilidade reduzida.

A mudança ocorre em um cenário no qual aplicativos de viagem passaram a participar de diferentes etapas do planejamento, desde a descoberta de experiências até a organização das reservas.

Ideal para organizar melhor qualquer viagem

Ainda sobre a reportagem publicada pelo Viajar Melhor, o novo aplicativo da Civitatis serve como um complemento aos guias de viagens tradicionais, servindo como um suporte para planejar e descobrir as atrações oferecidas no destino visitado.

Além de gerar recomendações personalizadas de passeios, atividades e experiências, o novo aplicativo também permite centralizar em uma única plataforma todas as informações referentes à viagem.

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Com o novo app, é possível deixar em uma só plataforma todos os ingressos para os museus que serão visitados, as entradas para as atrações turísticas escolhidas, ter fácil acesso ao seguro viagem contratado e as excursões que farão parte do roteiro.