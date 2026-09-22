Sebrae patrocina Encontro Impactos Positivos 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) à sexta edição do Impactos Positivos aproxima o encontro de uma instituição cuja atuação alcança diferentes etapas da jornada empreendedora brasileira. Nos últimos seis meses, essa presença pôde ser observada em uma agenda ampla, distribuída por diferentes setores, territórios e perfis de empreendedores.



Um dos grandes eixos foi o microempreendedor individual. Formalização, orientação, regularização e desenvolvimento dos negócios ganharam espaço em iniciativas como a Semana do MEI, realizada nacionalmente. O tema acompanha uma realidade expressiva: no primeiro semestre de 2026, o país registrou cerca de 2,9 milhões de novos pequenos negócios, dos quais aproximadamente 2,25 milhões eram microempreendedores individuais.



A Reforma Tributária também passou a ocupar uma posição importante na atuação recente da instituição. O Sebrae ampliou conteúdos e orientações sobre IBS, CBS, Simples Nacional, planejamento tributário, formação de preços e mudanças relacionadas à transição para o novo sistema.



Na área financeira, crédito, garantias e orientação empresarial formaram outra frente. O Fampe – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas esteve presente nessa agenda como instrumento de garantia para facilitar o acesso dos pequenos negócios ao financiamento. O Fampe Mulheres ganhou destaque dentro das ações direcionadas ao empreendedorismo feminino.



Tecnologia tornou-se outro território central. Inteligência artificial, transformação digital, automação, comércio eletrônico e ferramentas de gestão passaram a fazer parte da conversa cotidiana com os pequenos negócios. Pesquisa divulgada pelo Sebrae em parceria com a Meta apontou que 52% dos pequenos negócios pesquisados já haviam utilizado inteligência artificial e que 60% pretendiam adotar ou ampliar o uso da tecnologia.



O universo das startups e da inovação também teve presença marcante. Programas de aceleração, conexão com investidores, ecossistemas regionais e grandes encontros fizeram parte dessa movimentação. O Startup Summit 2026 tornou-se uma das vitrines desse ambiente, aproximando startups, investidores, empresas e instituições.



Outra frente foi a sustentabilidade. ESG, economia circular, eficiência de recursos, energia, certificações e competitividade passaram a integrar programas voltados aos pequenos negócios. A plataforma Crescimento Sustentável reuniu mais de 16 mil empresas em uma estrutura que combina diagnóstico, tecnologia, orientação e consultoria.



Na Amazônia e em outros territórios ligados à biodiversidade brasileira, a bioeconomia ganhou espaço com iniciativas relacionadas a negócios da floresta, inovação, produtos da biodiversidade, acesso a mercados e desenvolvimento sustentável.



O acesso a novos consumidores também atravessou diferentes projetos. Exportação, internacionalização, marketplaces, grandes compradores, feiras e rodadas de negócios foram caminhos trabalhados para ampliar mercados. A agenda incluiu ainda as compras públicas, aproximando pequenos negócios das oportunidades oferecidas pelas contratações governamentais.



Essa expansão de mercados chegou ao ambiente digital. Capacitações em e-commerce, presença digital e marketplaces buscaram preparar milhares de empreendedores para novas formas de comercialização e relacionamento com consumidores.



O Sebrae manteve também uma atuação ligada ao empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão produtiva, com programas, premiações, capacitação e instrumentos financeiros voltados à ampliação das oportunidades.



Em diferentes regiões do país, turismo, economia criativa, cultura e artesanato apareceram como instrumentos de desenvolvimento territorial. Gastronomia, experiências turísticas, festas populares, design, patrimônio cultural e produção artesanal passaram a ser tratados também como ativos econômicos capazes de gerar renda e fortalecer identidades locais.



As Indicações Geográficas, as certificações, a produtividade e a qualidade completaram essa agenda de competitividade, ajudando pequenos negócios e territórios a reconhecer atributos próprios e transformá-los em valor de mercado.



Há ainda uma dimensão decisiva nessa atuação: a informação. Estudos sobre abertura de empresas, emprego, confiança empresarial, comportamento dos empreendedores, digitalização e tendências setoriais transformam dados em instrumentos para compreender a economia dos pequenos negócios.



Os números ajudam a dimensionar esse universo. O Brasil reúne cerca de 24 milhões de pequenos negócios ativos, que representam aproximadamente 95% das empresas em atividade no país. No primeiro semestre de 2026, micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de cerca de 543,5 mil empregos formais.



É nesse cenário que o Sebrae chega como patrocinador da sexta edição do Encontro Impactos Positivos, com o tema “Inteligência Artificial + Inteligência Humana para Acelerar o Impacto Positivo”.



A convergência está na própria diversidade dessa agenda: empreendedorismo, inovação, tecnologia, crédito, sustentabilidade, inclusão, desenvolvimento territorial e acesso a mercados são diferentes caminhos para uma mesma capacidade de movimentar pessoas, negócios e comunidades.



No dia 24 de setembro, parte desse universo ganha vida na Avenida Paulista, em um encontro especial na FIAP, das 13h às 18h. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis pela Sympla. E quem quiser tornar essa experiência ainda mais significativa pode contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficiada pela iniciativa. Um gesto simples que transforma encontro em impacto.



Ao reunir essa agenda com a comunidade construída por Gisele Abrahão, a Plataforma Impactos Positivos amplia um espaço dedicado às pessoas que transformam conhecimento em iniciativa, conexões em oportunidades e boas ideias em realizações capazes de alcançar outras pessoas.



Ao longo de seis edições, o Encontro Impactos Positivos reuniu cerca de 1.200 negócios inscritos, mobilizou mais de 117 mil votantes e contabilizou mais de 122 mil votos. Somente na edição de 2026, foram 173 negócios inscritos, 4.379 votantes e 6.015 votos registrados.



Para mais informações, basta acessar Encontro Impactos Positivos 2026