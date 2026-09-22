Galiotto celebra 60 anos com novo rótulo comemorativo

A Vinícola Galiotto, de Flores da Cunha, comemora seis décadas de mercado com o lançamento de um vinho criado especialmente para marcar a data: o Galiotto – Edição Especial 60 Anos, que acaba de ser apresentado oficialmente. Produzido em edição limitada, que é comercializada somente na sede da vinícola, o rótulo comemorativo foi desenvolvido a partir de um blend de Cabernet Sauvignon, Tannat e Merlot, todas uvas da safra 2021.

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O lançamento ocorreu em um cenário igualmente simbólico: o novo prédio-sede da Vinícola Galiotto. Embora o complexo ainda esteja em construção, um dos andares foi especialmente preparado para receber a festa dos 60 anos. A escolha do espaço representa a conexão entre a história já construída e o futuro da empresa. A conclusão e a inauguração integral da nova sede estão previstas para meados de 2027.

Fundada em 1966, a Galiotto chega aos 60 anos mantendo sua produção em Flores da Cunha e com uma operação que alcança aproximadamente 10 milhões de litros por ano, além de capacidade de armazenagem de até 14 milhões de litros. Atualmente, o portfólio reúne 62 SKUs, entre vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, frisantes e cooler, comercializados em diferentes regiões do Brasil e também no mercado internacional.

Mais do que celebrar uma data, o lançamento do Galiotto – Edição Especial 60 Anos ocorre em um momento de expansão. Para 2026, a empresa projeta crescimento de aproximadamente 14% no faturamento, dando continuidade ao avanço registrado nos últimos anos.

A festa de seis décadas reuniu clientes e parceiros comerciais que contribuíram para a construção da presença da Galiotto no mercado nacional. Entre os convidados, estiveram representantes de empresas como Armazém Mateus, Armazém Santos de Miracema, ASL Distribuição, Atacado e Distribuidora Mariterra, Bolsão Distribuidora de Bebidas, Brasileirão Atacado, Brumado, BTD Distribuidora, Campina Atacado, Cescom, Continental Bom Dia Distribuidora, Distribuidora de Bebidas Alfredense, Drift Comércio de Alimentos, Eco Distribuidora, Fidalgo Gouveia & Cia, HD Distribuidora Atacadista, JRM Conexão Distribuidora de Bebidas, Locatelli Supermercados, Mar Vermelho Atacadista, Master Atacado e Varejo, Mixter Atacado e Varejo, Perim Supermercados, Show Distribuidora e Top Birra.

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Com o lançamento do rótulo comemorativo, a Vinícola Galiotto transforma os 60 anos em um marco que une passado, presente e futuro: a tradição de seis décadas de produção em Flores da Cunha, a presença conquistada no mercado de bebidas e uma nova estrutura preparada para acompanhar os próximos capítulos da empresa.