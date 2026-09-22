Startup de turismo antecipa projeto para atrair turistas

A Just Travel Tour, startup de turismo digital com operações no Brasil e nos Estados Unidos, anunciou a antecipação de sua estratégia de receptivo de 2027 para 2026, com o objetivo de atrair agências internacionais para comercializar experiências autênticas no território brasileiro, que prioriza os destinos e vivências fora dos grandes cartões-postais, como o Cristo Redentor ou as Cataratas do Iguaçu.

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O movimento ocorre em um contexto de retomada do turismo internacional para o público mais jovem, no qual, segundo a Travolution, cerca de 65% dos jovens das gerações Millennials e Z optam por um turismo menos “Instagramável” e mais humanizado, o que reforça a importância de iniciativas que ampliem a oferta qualificada desses produtos turísticos.

“Antecipamos o receptivo para posicionar o Brasil como destino de experiências autênticas, com tecnologia e segurança para agências internacionais”, informa Diego Rydz, CMO e cofundador da Just Travel.

A Travel Tech atua como plataforma white-label que conecta pequenas e médias agências de viagens e criadores de conteúdo a um inventário integrado de hotéis, ingressos, aluguel de carros e experiências locais, com infraestrutura de pagamento e antifraude.

No âmbito do projeto de receptivo, a empresa está estruturando o “Plano Brasis”, documento que reúne mais de 200 fornecedores cadastrados, com ênfase em turismo de base comunitária, afro-turismo, vivências indígenas e roteiros de natureza em regiões como o Jalapão e territórios de comunidades tradicionais.

A proposta é oferecer ao mercado internacional um portfólio certificado de experiências que complementam os produtos tradicionais de sol e praia e de grandes atrações urbanas.

A metodologia da Just Travel combina tecnologia de integração via API, curadoria de fornecedores e programas de capacitação para agentes e destinos, incluindo eventos de transformação digital voltados a regiões com menor maturidade tecnológica no setor de turismo.

No segundo semestre de 2026, a empresa prevê o início da captação ativa de agências internacionais, com a realização de eventos no exterior para apresentar o “Plano Brasis” e conectar operadores estrangeiros a essa rede de fornecedores locais, viabilizando a venda de pacotes com segurança, rastreabilidade e suporte operacional.

Além disso, para consolidar a estratégia de expansão global, a Just Travel Tour fez o lançamento oficial da plataforma “Come To Brasil” durante a Top Resa Paris, evento que ocorreu entre os dias 15 e 17 de setembro.



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