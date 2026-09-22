5ª SNEGG incentiva gentileza e generosidade pelo Brasil

Criada em 2022 pela plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade (SNEGG), que acontece de 1º a 7 de outubro, tem como missão levar os 7 princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG) para o dia a dia das famílias, escolas e universidades, ambientes de trabalho, momentos de lazer e redes sociais — e mostrar, na prática, que estes princípios são fundamentais para o bem-estar individual e para a saúde social. Para isso, disponibiliza gratuitamente materiais informativos e interativos, de manual de autoconhecimento a estudos e pesquisas, incluindo música, vídeos e até artes prontas para aplicação em materiais como posts de redes sociais, stickers, camisetas e cartazes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Muita gente reclama, pouca gente se mobiliza — e é isso que precisa mudar. Os níveis de intolerância generalizada, violência banalizada e falta de senso cidadão abalam a nossa saúde social e pedem mais do que indignação: pedem ação. A SNEGG nasce desse convite: uma mobilização coletiva por uma convivência mais gentil, generosa e colaborativa”, pontua Marina Pechlivanis, idealizadora da EGG. Elpis Ziouva, cofundadora da EGG, reforça: “Temos materiais e atividades para pessoas de todas as idades. Todos podem acessar, conhecer, multiplicar e praticar”.



Programação e apoio cultural

Por ser descentralizada e por acontecer também no ambiente online, a SNEGG usa a cultura como uma de suas linguagens de mobilização e ganha, nesta edição, o apoio da Mad Science Brasil, trazendo ciência descomplicada para fundamentar os 7PEGG, e do grupo Barbatuques, referência em música corporal e vocal.

Entre os destaques desta programação estão o lançamento da minissérie “A Ciência da Consciência”, em parceria com a Mad Science Brasil, a participação do cordelista Eudes Sousa e o lançamento dos resultados da pesquisa “O que é, o que é: Diversidade”. A agenda inclui o podcast Conversas SNEGG, trazendo diferentes pontos de vista sobre os princípios na prática, com Marcelo Duarte (Guia dos Curiosos), Larissa Purvinni (Instituto Mauricio de Sousa), Flávio Pinheiro (Instituto Pensi), Eda Luiz (Unikebradas), João Tavares (Rede Nacional de Educação Cidadã), Helena Singer (Ashoka) e Lizandra Magon de Almeida (Editora Jandaíra).

Também serão abertas oficialmente as inscrições para o 7º Prêmio EGG Escolas, que já reconheceu mais de 40 escolas pelo Brasil. A agenda completa, com eventos presenciais e virtuais, assim como todos os materiais de mobilização e tutoriais de utilização, pode ser acessada no site oficial do evento.

Para Noemi Madeira, diretora da Mad Science Brasil, participar tem um significado muito especial: “A ciência é, para nós, uma ferramenta de transformação. Podemos ensinar ciência enquanto ensinamos valores; despertar a curiosidade enquanto despertamos a consciência; e divertir enquanto ajudamos a formar cidadãos. Se queremos construir um futuro diferente, mais inteligente, mais criativo e, acima de tudo, mais humano, precisamos começar hoje, envolvendo todas as gerações. Os princípios dialogam com o que buscamos construir diariamente em nossas experiências: pessoas mais curiosas, participativas, conscientes e preparadas para conviver com o outro”.

Nas palavras de André Hosoi, diretor do grupo Barbatuques: “É com muita alegria que participamos novamente da SNEGG, contribuindo com apoio cultural para essa mobilização tão bonita em torno da gentileza e da generosidade. Acreditamos profundamente no poder da música corporal e vocal como linguagem capaz de aproximar pessoas de todas as idades, e é exatamente esse o espírito da SNEGG: unir arte, ciência e os 7PEGG para construir, juntos, uma convivência mais gentil, generosa e colaborativa. Celebramos essa parceria e o trabalho incansável da plataforma EGG em espalhar esses valores tão urgentes pelo Brasil”.



Parcerias e redes de mobilização

A 5ª SNEGG conta com iniciativas de ativação junto aos parceiros Instituto Bandeirantes, Observatório do Terceiro Setor, CPTM, Escola Aberta do Terceiro Setor, EducaWeek, Rede NEC, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Dia de Doar, ABCR, Movimento Por Uma Cultura de Doação, Infinis, IDIS, Ponte a Ponte, Grupo Conecta Eventos, Movimento Bandeirante, Movimento Bem Maior, Prefeitura de Itabira, AMPRO, Argila Music, Feliz Dia Novo, Make-A-Wish Brasil, Morena Agro, Circulando, Aliança ODS, Mundo do Marketing, Escola de Pais do Brasil, Nossa Causa, entre outros, além de seus embaixadores nas redes sociais, como o psicoterapeuta Leo Fraiman e o radialista Irineu Toledo.

Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, reforça a força feminina neste movimento: “A gentileza vai fazer com que a gente mude a nossa sociedade. Vamos juntos nesta SNEGG: o mundo precisa de mais gentileza e generosidade”. Para o cordelista Eudes Sousa, “participar da SNEGG, levando os 7PEGG por meio do cordel, une arte, educação e valores humanos, mostrando que a poesia também é um caminho para inspirar atitudes mais generosas e transformar realidades”. Sam Bechara, criadora de conteúdo, complementa: “É uma oportunidade de mostrar que pequenas atitudes de gentileza podem fazer uma grande diferença, principalmente entre crianças e jovens”.



Educação para gentileza e generosidade

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos 7 princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG).