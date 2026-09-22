Do pedido à entrega: a nova era da logística inteligente

Nas últimas décadas, a logística deixou de ser uma atividade de apoio para se tornar um dos principais pilares da competitividade das empresas. Em um mercado cada vez mais conectado, onde consumidores e negócios esperam entregas rápidas, disponibilidade de produtos e previsibilidade, a eficiência logística passou a ser um diferencial estratégico.

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Essa transformação acompanha o crescimento do próprio setor. Segundo o relatório The State of Logistics Report 2025, do Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), os custos logísticos dos Estados Unidos alcançaram US$ 2,6 trilhões em 2024, o equivalente a cerca de 8,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O estudo também aponta que investimentos em tecnologia, automação e inteligência operacional vêm acelerando a evolução das cadeias de suprimentos em todo o mundo.

Ao mesmo tempo, a consultoria McKinsey & Company destaca que empresas que utilizam inteligência artificial em suas operações logísticas conseguem reduzir estoques entre 20% e 30%, além de diminuir custos operacionais e aumentar significativamente a eficiência da distribuição.

Dados são o novo combustível da cadeia de suprimentos

Cada pedido realizado, cada movimentação dentro de um centro de distribuição e cada entrega concluída geram milhares de informações. Quando esses dados são organizados, integrados e analisados em tempo real, deixam de ser apenas registros operacionais para se transformar em inteligência capaz de orientar decisões estratégicas.

“Hoje, empresas conseguem prever demandas, ajustar níveis de estoque, redistribuir produtos entre centros de distribuição e antecipar gargalos antes mesmo que eles afetem o cliente final”, pontua Vinicius Aparecido da Silva, profissional líder nas áreas de Operações Globais e Cadeia de Suprimentos.

No ponto de vista de Vinicius, as operações deixaram de reagir aos acontecimentos para começar a antecipá-los. Quando os dados passam a ser monitorados continuamente, a tomada de decisão acontece com muito mais velocidade e precisão, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência em toda a cadeia.

Inteligência Artificial acelera decisões

A Inteligência Artificial vem assumindo um papel cada vez mais relevante na logística moderna. Muito além da automação de tarefas repetitivas, ela permite que as empresas utilizem grandes volumes de dados para tomar decisões mais rápidas e assertivas.

Os algoritmos são capazes de identificar padrões de consumo, apoiar o planejamento de compras, otimizar rotas de transporte, equilibrar estoques entre diferentes unidades e até prever possíveis falhas operacionais antes que elas aconteçam.

Segundo estudo da Deloitte, empresas que incorporam Inteligência Artificial à cadeia de suprimentos aumentam sua capacidade de resposta às oscilações do mercado e tornam suas operações mais resilientes e eficientes.

Contudo, Vinicius faz uma ressalva: "A Inteligência Artificial não substitui a experiência das equipes de operação. Ela amplia essa capacidade analítica, permitindo que gestores dediquem menos tempo à coleta de informações e mais tempo às decisões que realmente geram valor para o negócio,”, explica.

Visibilidade em tempo real muda a forma de operar

Para o profissional, outro pilar da logística inteligente é a visibilidade operacional. Sensores conectados (IoT), sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), plataformas de Business Intelligence (BI) e dashboards em tempo real permitem acompanhar toda a jornada dos produtos, desde o recebimento até a entrega ao cliente.

Essa integração proporciona maior controle sobre a operação, facilita o acompanhamento de indicadores, reduz perdas e aumenta a capacidade de resposta diante de qualquer desvio.

Não por acaso, uma revisão científica publicada em 2025, que analisou mais de 800 estudos internacionais, concluiu que a combinação entre Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial e análise de dados representa uma das principais tendências para a evolução das cadeias de suprimentos em todo o mundo.

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"Quando todos os indicadores estão disponíveis em tempo real, a operação ganha previsibilidade. Isso permite agir antes que um problema aconteça, e não apenas responder quando ele já impactou o cliente ou a eficiência da operação”, finaliza Vinicius.