Mercado brasileiro de self storage cresce 10,7% em um ano

O mercado brasileiro de self storage segue consolidando sua expansão e reforçando seu papel como infraestrutura essencial para pessoas e empresas em grandes centros urbanos, como São Paulo. No primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, o setor registrou um aumento de 10,7% no número de boxes, além de uma expansão de 5% no número de operações e uma ampliação de 1,8% na quantidade de cidades atendidas. É o que aponta um recente levantamento realizado pela Brain Inteligência Estratégica em parceria com a ASBRASS (Associação Brasileira de Self Storage).

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O país alcançou 244.562 boxes, distribuídos em 625 operações presentes em 112 cidades brasileiras. No comparativo, o setor ainda registrou que a vacância média (percentual de boxes disponíveis para locação em relação ao total de espaços existentes no mercado) recuou de 18,6% para 17,9%. O setor também atingiu 1,96 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), mantendo uma trajetória consistente de crescimento.

Para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, especialista em armazenagem urbana, os números sinalizam que o mercado segue cada vez mais maduro e em crescente ascensão. "O crescimento do setor mostra que o self storage deixou definitivamente de ser uma solução pontual para se tornar parte da infraestrutura das grandes cidades. Hoje, ele atende desde famílias que vivem em apartamentos menores até empresas que precisam aproximar seus estoques do consumidor final, reduzindo custos e aumentando eficiência logística", afirma o executivo.

Demanda concentrada nos boxes menores

A pesquisa ainda revela que a maior parte da oferta nacional permanece concentrada nos espaços compactos, refletindo mudanças no perfil das moradias e no comportamento do consumidor: os boxes de até 3 m² representam 35,6% da oferta nacional, seguidos pelos boxes de 4 m² e 15 m², que concentram juntos praticamente metade do mercado - aproximadamente 49,7% do total de boxes disponíveis.

Ainda segundo Thiago, também presidente da ASBRASS, a versatilidade do uso das unidades de self storage sinaliza a evolução contínua da demanda. “As unidades atendem tanto pessoas que buscam mais espaço durante mudanças, reformas ou reorganização da casa quanto pequenos empreendedores que precisam armazenar estoque ou equipamentos”, comenta ele.

Diante deste cenário, a GoodStorage segue investindo na ampliação da sua rede de unidades self storage e está inaugurando mais uma unidade na zona sul de São Paulo, localizada no bairro Itaim Bibi, a fim de suprir a alta demanda por este tipo de solução na região. Com aproximadamente 5 mil metros quadrados, o novo espaço compõe a lista de quase 60 unidades da companhia espalhadas pela cidade de São Paulo e pela Grande São Paulo — todas contam com monitoramento 24 horas, controle de acesso por biometria e senha, além de sistemas integrados de segurança e acompanhamento em tempo real.

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Atualmente, a empresa possui mais de 70 ativos, que somam aproximadamente 500 mil m² de área, reunindo unidades de self storage, galpões flexíveis e galpões urbanos estrategicamente localizados na capital paulista.