Aumento na conta de luz reforça viabilidade da energia solar

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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que projeta o efeito médio tarifário no Brasil em 9,4% para 2026, segundo dados do boletim InfoTarifas. Dessa forma, a estimativa supera significativamente os índices inflacionários projetados do IGP-M (4,4%) e do IPCA (5,0%), pressionando o orçamento das famílias e das empresas em todo o país.

Custos financeiros, encargos setoriais e compra de energia pressionam bastante a tarifa. No entanto, a repactuação de hidrelétricas injetou R$ 5,5 bilhões nas regiões beneficiadas. Essa entrada de recursos evitou um aumento ainda maior na conta de luz.

Energia solar surge como solução contra reajustes

Nesse cenário de encarecimento contínuo da eletricidade tradicional, a migração para a geração própria de energia ganha relevância no mercado. Anderson Oliveira, CEO operacional da EcoPower Eficiência Energética, destaca que o investimento em painéis fotovoltaicos oferece excelente custo-benefício. Essa tecnologia beneficia imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais, áreas rurais e indústrias.

Conforme analisa o CEO, o sistema solar transforma uma despesa fixa imprevisível em um ativo rentável, permitindo uma redução substancial nos custos operacionais diários. O executivo ressalta ainda que a tecnologia proporciona previsibilidade orçamentária e proteção direta contra futuros reajustes tarifários, garantindo amortização rápida do capital investido e sustentabilidade financeira a longo prazo para diferentes perfis de consumidores.

Valorização patrimonial e autonomia financeira

Além disso, Anderson ressalta que a energia solar representa um investimento de baixíssimo risco e de valorização patrimonial imediata. Segundo o CEO da EcoPower, a tecnologia atual possui alta durabilidade e exige manutenção mínima, o que garante estabilidade no fornecimento de energia limpa por décadas, seja em pequenos telhados residenciais ou em grandes usinas industriais.

Por fim, o CEO destaca que a autonomia energética fortalece a competitividade dos negócios e traz alívio financeiro para as famílias. Ao produzir a própria eletricidade, o consumidor deixa de ficar refém das constantes mudanças nas bandeiras tarifárias, e dos reajustes anuais da concessionária, convertendo a economia gerada em novos investimentos e qualidade de vida.

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