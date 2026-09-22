Segurança de redes ganha prioridade com expansão híbrida

Empresas que adotam modelos híbridos de trabalho têm ampliado a quantidade de pontos de conexão, incluindo escritórios centrais, filiais, usuários remotos e serviços em nuvem. Essa diversificação aumentou a complexidade do tráfego de rede, exigindo mecanismos capazes de monitorar, filtrar e identificar atividades suspeitas para garantir a continuidade dos negócios. A necessidade de proteção avançada surge da crescente exposição a ameaças que podem se disfarçar como tráfego legítimo.

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Nesse contexto, o GFI KerioControl, solução distribuída pela FCBrasil, funciona como gateway entre diferentes redes, combinando recursos de firewall, prevenção contra intrusões (IPS), filtragem de conteúdo, gerenciamento de banda e VPN. O produto permite a criação de políticas de acesso segmentadas, adequadas a ambientes com colaboradores remotos, filiais e redes de convidados.

"À medida que as empresas passam a trabalhar com múltiplos pontos de conexão, o controle do tráfego precisa acompanhar essa realidade. Não basta proteger apenas o escritório físico. É necessário entender quais redes estão conectadas, quais usuários estão acessando os recursos e quais atividades precisam ser autorizadas", afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

O KerioControl integra um sistema de prevenção contra intrusões que analisa padrões de tráfego e gera alertas ou bloqueios conforme a classificação das ameaças. A versão mais recente inclui suporte a interfaces de rede de 10?Gbps, integração com o GFI Exinda AI e aprimoramentos na visualização e gerenciamento de regras de firewall.

Para as equipes de TI, a evolução da infraestrutura híbrida requer políticas de acesso diferenciadas, evitando a aplicação indiscriminada de regras a todos os segmentos da rede. "Uma política de segurança eficiente precisa equilibrar proteção e operação. O objetivo é impedir acessos indevidos sem criar obstáculos desnecessários para os usuários autorizados", complementa Ferreira.

A centralização das funções de segurança em uma única solução pode simplificar o gerenciamento e reduzir a necessidade de múltiplas ferramentas independentes, sobretudo em pequenas e médias empresas. Essa abordagem favorece a consistência nas respostas a incidentes e a visibilidade consolidada dos eventos de rede.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com foco em suporte técnico, comercial e capacitação de canais de venda.

Sobre a GFI Software



Desenvolvedora de soluções para segurança, redes e comunicação empresarial, incluindo tecnologias de proteção de redes, gerenciamento de vulnerabilidades e arquivamento de comunicações.

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