Detecção de anomalias amplia segurança de identidade

A identificação de comportamentos fora do padrão tornou-se um componente importante das estratégias modernas de segurança da informação. Em ambientes nos quais usuários, dispositivos, aplicações e agentes automatizados acessam sistemas continuamente, a análise de atividades pode ajudar equipes de TI a identificar situações que não correspondem ao comportamento esperado.

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O desafio é que nem toda atividade suspeita apresenta sinais evidentes. Uma credencial legítima utilizada em horário incomum, um dispositivo acessando recursos diferentes dos habituais ou uma aplicação executando ações em volume elevado podem representar desde uma operação legítima até um possível comprometimento.

Segundo Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil, a análise de comportamento precisa estar associada ao contexto da identidade. “Uma atividade isolada nem sempre indica um incidente. O importante é compreender quem está acessando, qual recurso está sendo utilizado, qual é o padrão daquela identidade e se a ação está de acordo com as permissões existentes”, explica.

A evolução dos agentes de inteligência artificial acrescenta uma nova camada ao problema. Esses sistemas podem executar grandes volumes de ações automaticamente e em horários que não correspondem à rotina de trabalho humano. Por isso, mecanismos tradicionais de monitoramento precisam considerar novos padrões de atividade.

A JumpCloud vem trabalhando justamente com recursos voltados à identificação de riscos relacionados ao acesso e ao comportamento das identidades. A empresa lançou recentemente o Access Risk Detection, voltado a transformar a identificação de anomalias em ações de segurança orientadas por identidade.

Para Ferreira, a combinação entre análise e automação pode reduzir o tempo necessário para responder a situações de risco. “Quanto mais rapidamente uma organização consegue identificar uma alteração relevante no comportamento de uma identidade, maior é a possibilidade de agir antes que o problema se transforme em um incidente de maior impacto”, afirma.

Além da detecção, a resposta precisa estar integrada aos processos de gestão de identidade. Dependendo da situação, pode ser necessário solicitar uma nova autenticação, limitar temporariamente o acesso, revisar permissões ou encaminhar a atividade para análise da equipe responsável.

Esse modelo reforça uma mudança na abordagem da segurança corporativa. Em vez de depender exclusivamente de mecanismos que bloqueiam ameaças conhecidas, as organizações podem utilizar informações sobre identidade, dispositivo, contexto e comportamento para identificar riscos emergentes.

A FCBrasil distribui soluções da JumpCloud no mercado brasileiro e atua no suporte técnico e comercial aos canais interessados em tecnologias de gerenciamento de identidade, dispositivos e acessos.

Sobre a FCBrasil

Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda.

Sobre a JumpCloud

A JumpCloud fornece uma plataforma de gerenciamento de identidades e dispositivos baseada em nuvem, com recursos voltados ao controle de acessos e à segurança de ambientes corporativos.

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