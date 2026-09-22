Permissões excessivas aumentam riscos em ambientes corporativos

A concessão de permissões acima do necessário continua sendo um dos principais desafios para as equipes de segurança de ambientes corporativos. O crescimento de aplicações em nuvem, a adoção de modelos de trabalho híbrido e a implantação de agentes de inteligência artificial ampliaram o número de identidades capazes de acessar recursos empresariais, dificultando a gestão de privilégios.

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Segundo pesquisa divulgada pela JumpCloud, 83% das organizações entrevistadas já contam com mais identidades não humanas do que humanas. Entretanto, apenas 21% dessas empresas possuem controles de governança específicos para essas identidades, o que evidencia uma lacuna significativa na proteção de ativos digitais.

O princípio do menor privilégio determina que cada usuário, aplicação ou agente deve possuir apenas as permissões necessárias para a execução de sua tarefa. Na prática, permissões concedidas para uma necessidade pontual podem permanecer ativas mesmo após a conclusão da demanda, gerando vulnerabilidades.

“Uma permissão concedida de forma permanente pode representar um risco muito maior do que uma autorização limitada ao tempo e à finalidade de uma atividade. O problema é que, em ambientes dinâmicos, revisar manualmente todos esses acessos se torna cada vez mais difícil”, afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

No caso dos agentes de IA, o desafio se intensifica. A JumpCloud relata que muitos desses agentes são implementados rapidamente e recebem credenciais amplas para interagir com diferentes sistemas. Quando essas permissões não são revisadas, o agente pode continuar acessando recursos corporativos mesmo após o término do projeto que justificou sua criação.

A gestão adequada requer políticas que considerem quem ou o que está solicitando acesso, qual recurso será utilizado, qual atividade será realizada e por quanto tempo a permissão deve permanecer válida. “A segurança precisa acompanhar o ciclo de vida da identidade. Quando uma função muda, quando um projeto termina ou quando uma aplicação deixa de ser utilizada, os privilégios correspondentes também precisam ser revisados ou revogados”, complementa Ferreira.

Essas práticas estão alinhadas às estratégias de Zero Trust, nas quais o acesso não é considerado confiável apenas por estar dentro do perímetro corporativo. A validação contínua e a aplicação de políticas específicas reduzem a exposição provocada por credenciais comprometidas ou permissões inadequadas.

A JumpCloud, distribuída pela FCBrasil, oferece soluções de gerenciamento centralizado de identidades, dispositivos e acessos, incluindo recursos para automação do ciclo de vida das identidades e governança de agentes.

Para organizações que ampliam o uso de serviços digitais e inteligência artificial, a revisão de privilégios deixa de ser uma tarefa operacional e passa a integrar a estratégia de proteção da infraestrutura corporativa.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda.

Sobre a JumpCloud



A JumpCloud fornece soluções de gerenciamento de identidades, dispositivos e acessos em ambientes corporativos baseados em nuvem.

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