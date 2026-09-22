Scenic Group Anuncia Expansão de Longo Prazo na Índia

HOLLYWOOD, Flórida, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Scenic Group anunciou uma parceria estratégica com a Assam Bengal Navigation (ABN), marcando sua expansão no rio Brahmaputra e o compromisso de ter dois navios Scenic River ultra luxo operando na Índia em 2029-30.

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O acordo de longo prazo é um passo significativo na expansão do Scenic Group no mercado indiano, e que contará com as mais de duas décadas de experiência da ABN, operando cruzeiros fluviais no Brahmaputra e no Ganges. Isso se alinha estreitamente à expertise global da Scenic em cruzeiros de ultra luxo com tudo incluído, operações internacionais e experiências imersivas únicas, que conectam os hóspedes aos destinos únicos visitados.

O rio Brahmaputra oferecerá aos hóspedes da Scenic acesso a aspectos distintos da Índia, moldados por paisagens dramáticas, vida selvagem, tradições culturais antigas e comunidades ribeirinhas remotas. O programa será um complemento natural ao próximo programa inaugural da Scenic no Rio Hooghly em 2027-28 na Bengala Ocidental, além de ampliar a capacidade da marca de oferecer uma descoberta mais profunda e diversificada do subcontinente.

O acordo ocorre após uma reunião em Nova Déli entre Glen Moroney, Fundador e Presidente do Conselho do Scenic Group; Ashish Phookan, Fundador e Diretor-Geral da Assam Bengal Navigation; e Shri Sarbananda Sonowal, Ministro da União de Portos, Navegação e Vias Navegáveis.

Glen Moroney, Presidente e Fundador do Scenic Group, disse:

“A Índia tem um potencial extraordinário para cruzeiros fluviais de luxo. Nossa parceria com a Assam Bengal Navigation nos proporciona a vantagem de um profundo conhecimento local e uma plataforma operacional consolidada, além de possibilitar que a Scenic possa levar para o mercado sua experiência internacional em cruzeiros de luxo. O Scenic Aura é o primeiro passo do que esperamos ser um compromisso de longo prazo com a Índia.”

Ashish Phookan, Fundador e Diretor -Geral da Assam Bengal Navigation, disse:

“A ABN passou mais de duas décadas desenvolvendo cruzeiros fluviais no Brahmaputra e no Ganges. Esta parceria une nossa experiência operacional e conhecimento dos rios da Índia com a expertise da Scenic em cruzeiros de luxo globais, bem como com a sua marca e capacidade de distribuição internacional Acreditamos que isso pode expandir substancialmente a posição da Índia no mapa global de cruzeiros fluviais.”

Forte demanda pela temporada inaugural do Scenic Aura

O anúncio do Brahmaputra segue os planos divulgados anteriormente para o Scenic Aura começar a navegar no rio Hooghly a partir de outubro de 2027. Projetado para apenas 44 hóspedes, o navio-butique oferecerá uma série inaugural de cruzeiros fluviais e roteiros terrestres de ultra luxo e sistema tudo incluído pela Índia e Sri Lanka.

A temporada 2027–28 do Scenic Aura une um cruzeiro de 10 noites pelo rio Hooghly em Bengala Ocidental com viagens terrestres cuidadosamente selecionadas por toda a Índia e Sri Lanka.

Os hóspedes experimentarão uma seleção diversificada de cidades vibrantes, locais sagrados, palácios históricos, comunidades de artesãos e experiências culturalmente imersivas. Isso será oferecido com um atendimento personalizado e uma abrangência inigualável de inclusões, características pelas quais a Scenic é conhecida.

A demanda pelo programa inaugural tem sido excepcionalmente alta. Com a disponibilidade limitada, os consultores de viagens, clientes e hóspedes devem garantir suas partidas preferidas antes que a temporada inaugural se esgote.

A forte resposta ao Scenic Aura reforçou a oportunidade para o Scenic Group aumentar sua presença na Índia. A expansão planejada no Brahmaputra faz parte de uma estratégia mais ampla de longo prazo para o lançamento de novas experiências de cruzeiros fluviais e viagens terrestres de luxo na Índia e em toda a região.

Mais detalhes sobre a disponibilidade restante para a temporada inaugural do Scenic Aura, bem como a oportunidade de fazer o pré-registro para receber atualizações e garantir prioridade nas reservas para o futuro programa no rio Brahmaputra, estão disponíveis por meio da equipe de reservas da Scenic e dos consultores de viagem parceiros.

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Contato com a Mídia:

Alexa Lazerow

Dirigente de Relações Públicas, EUA e LATAM | Scenic Group

pr@scenicusa.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/818dcb72-df7d-413f-a6db-b98cd9be7e4a

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830681)