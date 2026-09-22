Grupo ROSHN amplia oportunidades de aquisição de imóveis por estrangeiros em toda a Arábia Saudita

O ROSHN Group, principal incorporadora da Arábia Saudita e empresa do Fundo de Investimento Público (PIF), está impulsionando um novo capítulo para a participação internacional no mercado imobiliário saudita, à medida que as regulamentações do Reino que regem a propriedade de imóveis por estrangeiros criam novas oportunidades para compradores e investidores internacionais qualificados.

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ROSHN Group offers world-class living and investment opportunities, including SEDRA Curated Collection in Riyadh (Photo: AETOSWire)

Milhares de compradores não sauditas manifestaram interesse junto ao ROSHN Group desde as atualizações regulatórias, refletindo o crescimento e a diversificação do setor imobiliário do Reino ao atrair novas fontes de demanda e investimento, ao mesmo tempo em que complementa a entrega contínua de residências e comunidades para os cidadãos sauditas. Para o ROSHN Group, isso cria uma oportunidade de ampliar o acesso ao seu portfólio em crescimento, ao mesmo tempo em que expande a oferta de moradias e as opções para compradores locais, contribuindo para um mercado imobiliário maior e mais dinâmico no longo prazo.

Compradores e investidores não sauditas qualificados que estejam fora do reino podem adquirir unidades residenciais em três zonas geográficas nas comunidades existentes do grupo. As compras podem ser feitas de maneira simples pelo aplicativo da empresa, que oferece visualizações interativas de uma variedade de empreendimentos residenciais integrados e centrados nas pessoas nas principais cidades, como Riad, Jedá e Meca.

O SEDRA é o empreendimento mais procurado no norte de Riad e oferece um novo modelo de vida integrada, próximo ao local da Expo 2030 e aos principais pontos turísticos da cidade. O local conta com escolas públicas e internacionais de alto nível, situadas ao lado do ROSHN Front, um centro de compras e entretenimento. Com mais de 3 mil unidades entregues, SEDRA possui centros comerciais, vias para pedestres, áreas verdes, parques ajardinados e uma variedade de tipos de moradia, incluindo apartamentos, casas geminadas e vilas.

ALAROUS, localizada no norte de Jeddah, na costa do Mar Vermelho, oferece um estilo de vida contemporâneo próxima a MARAFY, o icônico destino de uso misto à beira-mar do ROSHN Group, onde em breve deverão ser oferecidos apartamentos e que abriga o primeiro canal navegável do Reino, único em seu gênero.

ALMANAR, a primeira comunidade integrada do Grupo na entrada oeste de Makkah Al-Mukarramah, a apenas 20 minutos de Al-Masjid Al-Haram, oferece uma variedade de unidades residenciais que combinam vitalidade e tranquilidade em um ambiente integrado na Cidade Sagrada.

Por meio do Saudi Properties, o portal digital oficial do Reino, compradores qualificados podem acessar oportunidades imobiliárias em todo o Reino. O aplicativo ROSHN oferece uma experiência de compra digital totalmente integrada, por meio da qual clientes internacionais podem concluir remotamente, com facilidade e segurança, toda a jornada de compra de um imóvel.

Para informações sobre unidades residenciais e especificações, visite www.roshn.sa/homeownership.

*Fonte:AETOSWire

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Tyler Jacobson

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