SASE OpsLab Ltd Lança Primeira Plataforma de Gerenciamento de Ciclo de Vida do Setor, Simplificando as Operações Híbridas SASE Build&Run

LONDRES, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SASE OpsLab Ltd o mercado de automação de SASE baseado em software, anunciou hoje o lançamento da versão mais recente da sua plataforma, projetada para lidar com o gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura SASE a longo prazo. Indo além da abordagem de fornecedores do tipo "implementar e esquecer", a solução oferece às equipes de TI corporativa uma plataforma escalável e orientada ao ciclo de vida para o gerenciamento das alterações de infraestrutura e as respectivas ações de correção em ambientes de TI híbrida.

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A edição SASE OpsLab Enterprise oferece o seguinte:

1. Gerenciamento de mudanças simples e agnóstico em relação a fornecedores e domínios

Os OpsKits exclusivos da plataforma tornam as alterações de infraestrutura simples e de baixo risco. Os profissionais de TI podem fazer modificações complexas nas arquiteturas de rede e segurança, sem conhecimento especializado e específico do fornecedor.

2. Autorremediação Automatizada e de Concepção Própria

A plataforma apresenta os OpsKits de Autorremediação Automatizada e de Concepção Própria, que capacitam os profissionais de TI a criar cenários de remediação personalizados e automatizados. O cenário de resposta pode ir além da tecnologia SASE original, orquestrando ações interligadas entre domínios corporativos, incluindo migrações de ativos em nuvem e camadas de infraestrutura mais amplas.

3. Detecção Contínua de Desvio de Infraestrutura e Reversão

Uma capacidade de detecção de desvio de infraestrutura contínua e em tempo real é integrada como parte da interface SASE OpsLab com os usuários, com a opção de reversão automática para um estado de infraestrutura anterior em caso de alterações não autorizadas.

“Durante muito tempo o canal e os fornecedores de SASE têm se concentrado na implementação inicial, deixando para as equipes de TI corporativa o ônus operacional do gerenciamento contínuo (fase 'Day-2') de infraestruturas híbridas complexas", disse Nabil Lawrence Souli, CEO da SASE OpsLab Ltd. “Esta nova versão oferece a ferramenta de ciclo de vida de operações destinada a facilitar as migrações da SASE e as evoluções futuras”

Sobre a SASE OpsLab

A SASE OpsLab Ltd é um mercado de automação para casos de uso de implantação, migração e ciclo de vida pré-empacotados, criados para simplificar e dimensionar as operações da SASE. Com sede em Londres, a empresa oferece "Ops Kits" prontos para uso, para que clientes, revendedores e fornecedores acelerem as implantações, automatizem as operações e reduzam o risco operacional.

Saiba mais em sase-opslab.com.

Nabil L. Souli

CEO

mci@sase-opslab.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830124)