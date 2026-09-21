Pierre Le Manh deixa cargo de Presidente e Diretor Executivo do PMI

O Project Management Institute (PMI), principal autoridade em gestão de projetos, anunciou hoje que Pierre Le Manh decidiu deixar o cargo de Presidente e Diretor Executivo, com efeito a partir de 30 de setembro de 2026. Johannes Heinlein, Diretor de Crescimento, foi designado Presidente e Diretor Executivo interino do PMI, também com efeito a partir de 30 de setembro de 2026.

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Pierre Le Manh ingressou no PMI em setembro de 2022. Durante seus quatro anos na empresa, liderou o desenvolvimento e a execução da estratégia atual do PMI, fortaleceu sua equipe de liderança, expandiu suas capacidades mediante aquisições e parcerias, e posicionou o PMI para uma profissão que vem sendo rapidamente transformada pela IA e por um foco maior no sucesso dos projetos.

"Em nome do Conselho, quero agradecer a Pierre Le Manh por sua liderança e seu comprometimento com o PMI", disse Ike Nwankwo, Presidente do Conselho Administrativo do PMI. "O PMI tem uma estratégia clara, uma equipe de liderança forte e um impulso significativo. Pierre deixa a organização bem posicionada para o futuro. Sentiremos muito sua falta."

"Ser Diretor Executivo do PMI foi um privilégio extraordinário", disse Pierre Le Manh. "Cheguei aqui com uma missão clara. Quatro anos depois, o PMI tem uma estratégia bem definida e uma equipe de liderança sólida. Crescemos muito em todas as regiões até agora neste ano. Sinto que este é o momento certo para me afastar e assumir um novo desafio substancial que me dê energia renovada e onde possa dar minha maior contribuição no futuro. Sou profundamente grato a nosso Conselho, a nossas equipes e aos membros e voluntários do PMI ao redor do mundo."

Conforme os sólidos processos de continuidade operacional e planejamento de sucessão implementados no PMI, o Conselho Administrativo irá conduzir a busca por um Presidente e Diretor Executivo permanente para o PMI, e espera compartilhar mais detalhes nos próximos meses. Enquanto isso, sob a liderança de Heinlein, esta transição respalda a continuidade das operações e prioridades estratégicas do PMI, para que possa continuar sendo um líder mundial na área de gestão de projetos.

"Temos a sorte de contar com um líder da experiência e conhecimento institucional de Johannes pronto para assumir o cargo", disse Nwankwo. "O Conselho confia em sua capacidade de orientar a PMI e manter nosso forte ritmo de crescimento enquanto buscamos um Diretor Executivo permanente."

No PMI, Heinlein atua atualmente como Diretor de Crescimento, liderando as áreas de defesa de interesses, comunidade, pesquisa, educação e crescimento de negócios em todo o mundo. Anteriormente, ocupou funções de liderança na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, incluindo na Universidade de Harvard, MIT e Deloitte. Em Harvard, dirigiu iniciativas de mudança em toda a universidade no Gabinete da Reitoria, antes de se tornar Diretor Comercial e Vice-Presidente Sênior de Parcerias Estratégicas na edX, a plataforma de aprendizagem online fundada por Harvard e MIT.

"Sinto-me honrado pela confiança que o Conselho depositou em mim e pela oportunidade de liderar o PMI e manter nosso intenso ritmo de crescimento enquanto o Conselho conclui a busca por um Diretor Executivo permanente. Gostaria também de agradecer a Pierre Le Manh por sua liderança nos últimos quatro anos", disse Heinlein. "A missão do PMI nunca foi tão importante, e estou na expectativa de trabalhar com nosso Conselho, nossa equipe de liderança e nossos membros ao redor do mundo para continuarmos a construir sobre o progresso que conquistamos juntos."

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Sobre o Project Management Institute

O PMI é a principal autoridade em sucesso de projetos. Desde 1969, o PMI destaca as pessoas e as práticas avançadas por trás de projetos bem-sucedidos. Com o suporte de uma comunidade mundial de milhões de profissionais de projetos e por milhares de empresas, agências governamentais e instituições acadêmicas, o PMI proporciona o conhecimento, os recursos e as certificações para liderar projetos e transformações de modo eficaz e responsável. Faça parte do PMI para elevar nosso mundo – um projeto de cada vez. Conecte-se conosco em www.pmi.org, linkedin.com/company/projectmanagementinstitute, no Instagram @pmi_org, e no TikTok @PMInstitute.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921398974/pt/

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Contato para imprensa: Rachael Heintz, Diretora de Relações Públicas e Comunicação - Rachael.Heintz@pmi.org