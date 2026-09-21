Lenovo e Schneider Electric firmam parceria para levar ferramentas e conhecimento especializado em descarbonização a parceiros de canal de TI

A Lenovo anunciou hoje que a Schneider Electric, líder mundial em tecnologia de energia, fará parte do Lenovo 360 Circle como uma aliada estratégica para levar conhecimento especializado em descarbonização e ferramentas de gestão diretamente aos parceiros de canal de TI.

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O Lenovo 360 Circle é a comunidade internacional de sustentabilidade da Lenovo, que reúne parceiros de canal em todo o mundo para cooperar em desafios comuns, acelerar a transformação da sustentabilidade e converter ambições de sustentabilidade em oportunidades de negócios. Mediante seu programa Allyship, o Lenovo 360 Circle conecta parceiros com organizações líderes em tecnologia e no setor para viabilizar a cooperação, além de fornecer acesso a conhecimento especializado que ajuda os parceiros a acelerar suas metas de sustentabilidade.

Como seu mais novo aliado estratégico, a Schneider Electric irá levar sua iniciativa Decarbonization Champion à comunidade, dando aos membros elegíveis acesso a ferramentas de gestão de carbono e suporte prático de especialistas da Schneider Electric Advisory Services para medir suas emissões, identificar oportunidades de redução e desenvolver um roteiro prático de descarbonização para seus negócios.

"A jornada de sustentabilidade de cada parceiro é única, mas a necessidade de ação nunca foi tão grande", disse Paul Tyrer, Vice-Presidente Global de IA Empresarial e Ecossistema de Parceiros da Schneider Electric. "Através da oferta Decarbonization Champions, criamos o impulso necessário para enfrentar o desafio mais amplo do Escopo 3 e impulsionar um progresso duradouro em todo o nosso setor. Agora, os parceiros podem acelerar o progresso nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2 com orientações personalizadas e roteiros práticos alinhados às suas necessidades individuais. Os Decarbonization Champions serão reconhecidos como os principais parceiros do setor de TI que estabelecem o mais alto padrão de sustentabilidade, ao transformar ambição em impacto mensurável."

O argumento comercial para a descarbonização

À medida que os requisitos de sustentabilidade se tornam cada vez mais relevantes para as decisões dos clientes, as solicitações de propostas (RFPs) e as cadeias de fornecimento, os parceiros de canal enfrentam crescentes expectativas para demonstrar progressos credíveis. Desenvolver a capacidade de mensurar e demonstrar este progresso pode ajudar os parceiros a atender às exigências em mudança dos clientes e a diferenciar seus negócios.

Contudo, para muitas organizações saber por onde começar pode ser um desafio. A descarbonização exige que as empresas primeiro entendam a origem de suas emissões de gases de efeito estufa, identifiquem oportunidades para reduzi-las e traduzam estas informações em ações práticas com resultados mensuráveis.

“A sustentabilidade não se resume mais a compromissos; ela influencia cada vez mais o acesso ao mercado, as preferências do cliente e o crescimento dos negócios", disse Virginie le Barbu, Diretora Executiva de Sustentabilidade Global para Mercados Internacionais da Lenovo. "Por meio do Lenovo 360 Circle e de nossa cooperação com a Schneider Electric, os parceiros obtêm conhecimento prático em descarbonização, o que os ajuda a intensificar sua competitividade e a responder às expectativas em constante mudança dos clientes."

Como funciona a iniciativa Decarbonization Champion

Com base na jornada Connect, Learn and Lead já existente do Lenovo 360 Circle, a iniciativa Decarbonization Champion da Schneider Electric oferece aos parceiros elegíveis um caminho de quatro etapas que combina educação, ferramentas de gestão de carbono e suporte especializado para ajudá-los a entender suas emissões e traduzir este conhecimento em ações como:

Desenvolver conhecimento: Desenvolva conhecimentos especializados em sustentabilidade e descarbonização através da Schneider Electric Sustainability School e dos Lenovo 360 Sustainability Learning Paths.

Desenvolva conhecimentos especializados em sustentabilidade e descarbonização através da Schneider Electric Sustainability School e dos Lenovo 360 Sustainability Learning Paths. Medir o impacto: Acesse ferramentas de gestão de carbono para estabelecer uma linha de base de emissões de Escopo 1 e Escopo 2, fornecendo os dados necessários para compreender o impacto ambiental. Os parceiros que concluírem as etapas de educação e medição irão receber o reconhecimento da Decarbonization Champion da Schneider Electric.

Acesse ferramentas de gestão de carbono para estabelecer uma linha de base de emissões de Escopo 1 e Escopo 2, fornecendo os dados necessários para compreender o impacto ambiental. Os parceiros que concluírem as etapas de educação e medição irão receber o reconhecimento da Decarbonization Champion da Schneider Electric. Elabore o roteiro: Receba suporte prático de especialistas da Schneider Electric, incluindo uma auditoria remota do local, um workshop de estratégia e um roteiro de descarbonização desenvolvido em conjunto para ajudar a identificar e priorizar oportunidades de ação.

Receba suporte prático de especialistas da Schneider Electric, incluindo uma auditoria remota do local, um workshop de estratégia e um roteiro de descarbonização desenvolvido em conjunto para ajudar a identificar e priorizar oportunidades de ação. Agir e demonstrar progresso: Implemente iniciativas prioritárias identificadas no roteiro e acompanhe o progresso ao longo do tempo. Os parceiros que optarem por implementar soluções elegíveis da Schneider Electric também poderão acessar oportunidades de reembolso para apoiar suas ações de descarbonização.

O processo foi criado como um ciclo contínuo de medição e melhoria constante, em vez de uma avaliação de sustentabilidade pontual.

Dois líderes em sustentabilidade, um ecossistema de parceiros

A parceria reúne pontos fortes complementares: a escala e o envolvimento do Lenovo 360 Circle com a experiência especializada e comprovada em descarbonização da Schneider Electric.

Hoje, o Lenovo 360 Circle reúne mais de 861 parceiros em 68 mercados e demonstrou progresso mensurável entre os parceiros participantes mediante avaliações comparativas independentes do ClimateChoice. A Schneider Electric traz ampla experiência em ajudar organizações a traduzir metas de sustentabilidade em ações concretas, incluindo o apoio a seus 1.000 principais fornecedores para reduzir emissões operacionais em 56% entre 2021 e 2025.

Ambas as empresas também foram reconhecidas a nível mundial como Campeãs na Matriz de Liderança em Ecossistemas Sustentáveis ??de 2026 pela Omdia, refletindo suas respectivas abordagens para promover a sustentabilidade em seus ecossistemas mais amplos.

Juntas, a Lenovo e a Schneider Electric podem ampliar as capacidades práticas de descarbonização em uma comunidade internacional de parceiros já estabelecida, que os ajuda a passar do conhecimento sobre sustentabilidade à mensuração, ao planejamento e à ação.

Saiba mais no Lenovo 360 Partner Hub.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência mundial em tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500, atendendo a milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Orientada por sua visão de "Tecnologia mais Inteligente para Todos", a Lenovo executa uma estratégia de IA híbrida que abrange IA pessoal, ou seja, uma IA pessoal para diversos dispositivos; e IA empresarial, que ajuda os clientes a transformar dados em informações valiosas. Esta estratégia se materializa através do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, computação de borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença internacional em mais de 20 locais de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de fornecimento mundial que inclui mais de 30 fábricas em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa sala de imprensa.

Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric é líder mundial em tecnologia de energia, impulsionando a eficiência e a sustentabilidade por meio da eletrificação, automação e digitalização de indústrias, empresas e residências. Suas tecnologias permitem que edifícios, centros de dados, fábricas, infraestrutura e redes elétricas operem como ecossistemas abertos e interconectados, aperfeiçoando o desempenho, a resiliência e a sustentabilidade. O portfólio inclui dispositivos inteligentes, arquiteturas definidas por software, sistemas com IA, serviços digitais e consultoria especializada. Com 160.000 funcionários e 1 milhão de parceiros em mais de 100 países, a Schneider Electric está constantemente entre as empresas mais sustentáveis ??do mundo. Saiba mais sobre o avanço da tecnologia de energia em Schneider Electric Insights.

Recursos relacionados:Os detalhes de resultados e destaques da sustentabilidade estão disponíveis nos relatórios de sustentabilidade da Schneider Electric, publicado junto com os resultados financeiros do Grupo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921014805/pt/

Katelyn Hill

Gerente Sênior de Comunicações

Mercados Internacionais, Lenovo

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