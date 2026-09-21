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Koerich reconstrói casa de colaborador em Santa Catarina

Há mais de duas décadas, Anderson Luiz trabalha fazendo entregas pelo Koerich. Desta vez, porém, ele estava do outro lado da história. A empresa reconstruiu a casa onde o colaborador vive com a família, em Palhoça, após o imóvel sofrer com sucessivos alagamentos. A entrega da nova residência foi marcada pela emoção e transforma uma relação de mais de 20 anos de trabalho em uma história sobre vínculo, cuidado e pertencimento.

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DINO
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Repórter
21/09/2026 17:50

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Koerich reconstrói casa de colaborador em Santa Catarina
Koerich reconstrói casa de colaborador em Santa Catarina crédito: DINO

Há mais de duas décadas, Anderson Luiz percorre as ruas de Santa Catarina fazendo entregas para o Koerich. Desta vez, foi a empresa que chegou até a sua casa: o imóvel onde ele vive com a família foi inteiramente reconstruído após sucessivos alagamentos provocados pelas chuvas.

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A situação foi identificada pela companhia, que decidiu viabilizar a obra para oferecer melhores condições ao colaborador, morador do bairro Bela Vista, na Palhoça. Para Rafael Koerich, diretor de tecnologia e gente do Koerich, a iniciativa reconhece a trajetória de um profissional que participa do cotidiano da empresa há mais de 20 anos. “Anderson construiu uma história conosco e é uma pessoa muito querida por todos. Mais do que reconstruir uma casa, queríamos proporcionar à família um lugar seguro, onde pudesse viver com tranquilidade e iniciar uma nova etapa. Cuidar das pessoas que fazem parte da nossa trajetória é um compromisso que precisa estar presente também nas atitudes”, ressalta Rafael Koerich.

“Quando chovia forte, a preocupação começava, porque a água entrava em casa e afetava toda a nossa rotina. Receber o imóvel reconstruído representa segurança e tranquilidade para a minha família. Eu não imaginava viver um momento como este. Só tenho a agradecer a todos que participaram e ajudaram a transformar a nossa realidade”, celebrou Anderson Luiz.

A reconstrução incluiu uma nova fundação e sustentação para a casa, elevando o nível da construção, além de intervenções em todos os cômodos. “O projeto foi desenvolvido para corrigir os problemas que deixavam o imóvel vulnerável à entrada de água e oferecer melhores condições de habitabilidade à família”, explicou Rafael Koerich.

A entrega foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram a reação de Anderson e de seus familiares ao conhecerem a residência após a conclusão das obras. Confira o vídeo: https://www.instagram.com/p/DdZ6VWEKSPy/

Vídeo para download:  https://drive.google.com/file/d/1nbmmK7RcDImYj1_f_3MttaNRA7kKDsKN/view?usp=sharing

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Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1PHxowVo5pAwJ64ck90HsPwpo-VIMUO4N?usp=sharing?



Website: https://www.koerich.com.br

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