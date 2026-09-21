Show de drones da GIC homenageia Varejo e ABRAS

A GIC Brasil, empresa especializada em soluções de tecnologia e automação para o varejo, promoveu um show com 600 drones em homenagem à Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) durante a ABRAS’26 Food Retail Future e a todos que fazem o varejo acontecer. Em sua 60ª edição, o encontro foi realizado de 20 a 23 de setembro, no Royal Palm Plaza, em Campinas (SP), e reuniu líderes do varejo alimentar para discutir as transformações e as estratégias que orientarão o futuro do setor.

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Concebida especialmente para a convenção, a apresentação transformou o céu em uma narrativa sobre o impacto no varejo e a representatividade que ele tem na economia brasileira.

“Escolhemos os drones porque eles materializam uma ideia que está no centro do nosso trabalho: transformar potência em resultado. Milhares de pontos, quando conectados, ganham força e constroem algo maior. Esta homenagem reconhece a trajetória da ABRAS e à todos que fazem o varejo acontecer. Estar ao lado de redes que representam uma parcela tão relevante do setor reforça a responsabilidade da GIC e nosso compromisso de continuar contribuindo para a evolução do varejo brasileiro”, afirma Ivan Fernandes, CEO e fundador da GIC Brasil.

Atuação entre as principais redes e expansão para o varejo farmacêutico

A participação da GIC na convenção ocorreu em um momento de atuação expressiva da companhia entre as empresas de maior faturamento do varejo alimentar brasileiro. Segundo levantamento da própria GIC, seus clientes presentes no Ranking ABRAS somam R$293 bilhões que representam 40% do faturamento total do ranking.

Um dos diferenciais da empresa é o conceito antirruptura, que transforma potência em resultado efetivo para o negócio, convertendo dados em inteligência e inteligência em ação, identificando e atuando sobre situações que possam comprometer a operação antes que impactam o lucro.

Outra frente de expansão da GIC Brasil é o varejo farmacêutico. A partir de um projeto desenvolvido com uma grande rede de atacarejo, o RUB passou a contemplar processos específicos do segmento, com níveis adicionais de rastreabilidade, controle operacional e conformidade sanitária.

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A plataforma gerencia o recebimento de medicamentos com controle de lote, data de fabricação, número de registro sanitário e certificados. A solução também contempla o inventário e a contagem de produtos rastreáveis por lote, processos relacionados a medicamentos controlados, etiquetagem e movimentações específicas da operação farmacêutica.