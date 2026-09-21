Fábio Domenech assume o cargo de CEO da Aucta Advisory

A Aucta Capital anuncia a contratação de Fábio Domenech para assumir o cargo de CEO da Aucta Advisory, unidade de consultoria e investment banking. Com mais de 25 anos de experiência em transformação corporativa, melhoria de desempenho operacional e expansão sustentável de margens, o executivo assume a liderança da operação com a missão de acelerar a entrega de resultados aos clientes e fortalecer a atuação da empresa no mercado brasileiro e internacional.

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Fábio Domenech construiu uma sólida trajetória em consultoria estratégica e liderança empresarial. Durante vários anos, atuou na McKinsey & Company, uma das mais respeitadas consultorias de gestão do mundo, onde se tornou sócio e liderou programas de transformação e excelência operacional e de custos para grandes empresas em diversas geografias. Também teve passagens prévias por outras consultorias, como Kearney e Accenture, atuando em transformação e operações.

A nomeação de Fábio Domenech marca uma nova etapa para a Aucta Advisory, braço de consultoria e investment banking da Aucta Capital, dedicado a impulsionar o valor econômico das empresas por meio de iniciativas que vão além da assessoria financeira tradicional e das operações de fusões e aquisições.

“A chegada de Fábio Domenech representa um passo importante na evolução da Aucta Advisory. Sua sólida trajetória executiva, aliada à visão estratégica e capacidade de transformar negócios, reforça nossa ambição de consolidar a consultoria e investment banking como uma referência na geração de valor para clientes e investidores”, afirma Marcus Ayres, CEO da Aucta Capital. Segundo ele, a nomeação faz parte do plano de crescimento da organização e reforça o compromisso da holding em oferecer soluções integradas que combinam assessoria estratégica, transformação empresarial e geração de valor de longo prazo.

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Fábio Domenech destaca que o movimento representa a oportunidade de ampliar o impacto do propósito da Aucta em apoiar as empresas que buscam acelerar resultados e construir vantagens competitivas. “A criação de valor exige uma combinação de visão estratégica, excelência operacional e disciplina na execução. A Aucta Advisory reúne essas competências em uma proposta diferenciada de apoio às empresas, conectando estratégia e implementação para gerar resultados tangíveis e sustentáveis”, destaca o executivo.