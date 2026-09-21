ABB integra projeto do veleiro Hypersail, da Ferrari

A provedora de tecnologia de eletrificação e automação ABB aderiu ao projeto Hypersail, da montadora italiana Ferrari, que mira desenvolver o primeiro veleiro de competição do mundo com autossuficiência energética.

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Na iniciativa, a ABB vai conceber, implantar e comissionar o sistema de gerenciamento energético do protótipo. O sistema será projetado para otimizar o uso de energia no acionamento dos controles de navegação, foils, propulsão e dispositivos de segurança.

A arquitetura elétrica vai funcionar como uma microrrede autossuficiente, com sistemas operando em 48 V e 800 VCC. A eletricidade será gerada por painéis solares e turbinas eólicas instalados no convés e integrados a baterias, para garantir a autonomia por longos períodos no mar.

Do tipo monocasco e tamanho de 100 pés (cerca de 30 metros), o veleiro foi projetado na fábrica da Ferrari em Maranello, Itália, onde foram produzidos 90% de seus componentes. Atualmente, está em fase final de construção em Pisa, devendo ainda passar por testes antes do lançamento ao mar, até o fim do ano.

“O Hypersail funciona inteiramente com energia renovável”, explicou o engenheiro Enrico Voltolini, da Ferrari, que lidera o projeto. “A embarcação precisa ser autossuficiente por semanas a fio nos ambientes oceânicos mais hostis da Terra”.

A ABB vê no projeto uma oportunidade de pôr à prova suas soluções de eletrificação no mar, ambiente considerado de alta exigência, em que equipamentos elétricos devem resistir a variações de temperatura, umidade, salinidade, pressão e movimento contínuo.

“O Ferrari Hypersail oferece à ABB uma plataforma única para demonstrar como estamos colaborando com parceiros para expandir os limites da tecnologia de corrente contínua”, disse Giampiero Frisio, presidente da área de negócios de Eletrificação da ABB.

“As lições aprendidas podem nos ajudar a desenvolver sistemas de energia resilientes e eficientes que nossos clientes precisam em diversos setores, desde o marítimo e energias renováveis ??até data centers e microrredes industriais”, seguiu.

O projeto Hypersail é a primeira incursão da Ferrari no mundo da vela oceânica de competição. No passado, no entanto, a marca automotiva já havia realizado iniciativas próprias no mundo náutico.

Nos anos 1950, participou do desenvolvimento do hidroplano Ferrari Arno XI, que foi equipado com um motor da marca, mirando recordes de velocidade. Nos anos 1990, desenvolveu a lancha Riva Ferrari 32, junto com o estaleiro Riva.

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A produção de automóveis, no entanto, ainda é o principal negócio da Ferrari. A empresa também tem receitas com licenciamento de sua marca, serviços financeiros, patrocínios e ações esportivas.