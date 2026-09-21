ABB reduz emissões e projeta meta net zero até 2050

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação ABB reduziu 79% das emissões globais de escopo 1 e 2 (relativas à operação e à energia adquirida) em relação a 2019, segundo seu último relatório de sustentabilidade.

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O avanço foi alcançado com a ampliação do uso de energia renovável nas instalações da empresa, a adoção de tecnologias de eficiência energética do próprio portfólio, a eletrificação de veículos, além de ações para conter vazamentos do gás de efeito estufa SF?, usado como isolante em certos equipamentos fabricados pela ABB.

O relatório diz ainda que, até 2030, a empresa projeta reduzir 86% das emissões de escopos 1 e 2, seis pontos percentuais além da meta inicial. Até lá, a empresa também espera reduzir em 25% as emissões de escopo 3 (geradas pelo uso dos equipamentos da ABB por clientes e pela cadeia produtiva) sobre a linha-base estabelecida em 2022.

No Brasil, onde a empresa tem unidades e escritórios, a descarbonização vem avançando até mais rápido do que no exterior. Na operação brasileira, a redução nos escopos 1 e 2 já supera 80%, graças às mesmas ações de descarbonização tomadas lá fora e à maior disponibilidade de eletricidade renovável e de origem não-fóssil, segundo afirma Luciano Nassif, Country Holding Officer da ABB no Brasil.

“A ABB vê a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, dentro e fora de casa. Em nossa visão, a tecnologia é o ‘enabler’ da descarbonização. Por isso a ABB tem colocado bastante foco no desenvolvimento de soluções que possam contribuir para mitigar emissões nos mais diversos segmentos, que é também um dos nossos focos mais importantes em sustentabilidade”, diz Nassif.

Segundo o executivo, na planta de Sorocaba (SP), a empresa criou um programa de gestão de resíduos que destina 98% de todos os materiais antes encaminhados ao descarte e ampliou o plantio de árvores nas áreas abertas. Outra ação relevante é a troca de veículos por modelos elétricos, após a instalação de carregadores. Hoje, metade dos veículos próprios são elétricos, e, até 2030, toda frota será eletrificada.

Nassif disse também que, por meio da área de negócios de Motion, a ABB instituiu o Projeto Circularidade, de reciclagem de equipamentos obsoletos. A iniciativa certifica o tratamento dos materiais coletados, as emissões evitadas com a reciclagem e oferece vantagens na aquisição de equipamentos novos da ABB.

Meta mantida



O relatório reafirma a meta de net zero até 2050 nos escopos 1 e 2 e redução de 90% no escopo 3. A empresa reconhece, no entanto, que a meta de escopo 3 será desafiadora, por depender da ampliação da oferta de energia de origem não-fóssil, para reduzir as emissões geradas por clientes.

No que compete diretamente à empresa, no entanto, para reduzir emissões da fabricação de seus produtos, a ABB vem ampliando o uso de insumos sustentáveis e atestando o desempenho ambiental do portfólio com Declarações Ambientais de Produto (EPDs, na sigla em inglês).

A ABB afirma ainda que soluções de seu portfólio, como motores de hipereficiência, acionamentos capazes de otimizar o uso de energia, soluções digitais e de automação, têm ajudado a descarbonizar outras indústrias, inclusive de difícil mitigação.

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Nos cálculos da empresa, suas tecnologias já ajudaram a evitar a emissão de 285 MtCO?e desde 2022, e a ABB projeta ainda que esse volume alcance 600 MtCO?e até 2030.