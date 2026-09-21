CIOs priorizam alinhamento entre TI e negócios

Apenas 17% dos CIOs classificam a entrega de soluções de IA como uma responsabilidade central do cargo, mesmo com 54% dos líderes de tecnologia relatando ROI positivo nesses investimentos. É o que revela o CIO 2026 Outlook, relatório da Experis, divisão do ManpowerGroup especializada em soluções tecnológicas, com base em uma pesquisa realizada com 1.930 líderes seniores de tecnologia em 12 países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa pressão por resultados pode redefinir as prioridades do cargo. Pela primeira vez, o alinhamento entre a estratégia de TI e os objetivos de negócios superou o fortalecimento da cibersegurança, citado por 37% dos entrevistados como a ação mais mencionada pelos CIOs. O alinhamento foi apontado por 48% dos executivos, ante 34% em 2025.

O avanço em escala, no entanto, ainda enfrenta desafios estruturais. Para 44% dos entrevistados, acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas é o principal obstáculo da gestão. Além disso, 61% afirmam que a alta diretoria das empresas ainda não compreende plenamente o papel e as responsabilidades do CIO, percentual que era de 49% em 2025.

“Na América Latina, vemos uma dupla realidade: de um lado, organizações que estão acelerando a adoção de inteligência artificial; e, de outro, uma lacuna importante no alinhamento entre tecnologia e negócios. O desafio para os CIOs na região não é apenas demonstrar o ROI, mas fazer isso em contextos em que a maturidade digital ainda é desigual”, destaca Jorge Gamero, diretor da Experis para a América Latina.

Essa exigência por governança e entregas práticas na era da IA também se traduz, no Brasil, em disposição para investir em talento. Dados da Pesquisa de Expectativa de Emprego mostram que os empregadores do país estão mais dispostos a pagar salários premium por competências que sustentem essa transição tecnológica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nos mercados latino-americanos, o papel do CIO está evoluindo rapidamente para uma função mais estratégica, mas ainda há uma oportunidade de fortalecer a compreensão desse papel no negócio. Sem esse alinhamento, mesmo as iniciativas de IA podem ficar no nível das expectativas e não gerar impacto”, conclui Gamero.