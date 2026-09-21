ABB assina acordo com Rolls-Royce SRM em reatores nucleares

A ABB, fornecedora suíça de soluções de automação e eletrificação, assinou acordo com a Rolls?Royce SMR, fabricante britânica de reatores nucleares modulares de pequeno porte (SMR), para aplicar suas tecnologias em projetos de geração de energia de baixo carbono. O comunicado conjunto, divulgado nesta semana, indica que as partes buscarão oportunidades de integração nas instalações de SMRs que a Rolls?Royce pretende instalar globalmente.

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O acordo prevê a exploração das soluções de automação e eletrificação da ABB nos reatores SMR de 470?MW, capacidade estimada para abastecer cerca de um milhão de residências por seis décadas, segundo dados da Rolls?Royce SMR. O objetivo é ampliar a base instalada de SMRs, considerada estratégica para a transição energética.

A Rolls?Royce SMR informou que já avançou em projetos técnicos para implantar três unidades em uma usina nuclear no País de Gales. Em paralelo, a empresa mantém negociação com o grupo tcheco ?EZ para instalação de SMRs nas usinas de Temelín, Tušimice e D?tmarovice, localizadas na República Tcheca. Outro projeto em desenvolvimento envolve a implantação de três reatores em um empreendimento de energia da geradora sueca Videberg Kraft.

"Este acordo representa uma oportunidade para avaliarmos como podemos fortalecer ainda mais nossa equipe de entrega", declarou Stacy O'Brien, chefe de Compras Corporativas da Rolls?Royce SMR. "A ABB tem um longo e impressionante histórico de fornecimento de soluções de automação e eletrificação para projetos de infraestrutura de energia".

"Estamos satisfeitos em trabalhar com a Rolls?Royce SMR em seus esforços para desenvolver uma frota de SMRs que possa expandir a capacidade de geração de energia de base confiável e acessível para atender à crescente demanda por energia de baixo carbono", afirmou Per Erik Holsten, presidente da Divisão de Indústrias de Energia da ABB.

A Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que a capacidade global de geração de eletricidade por SMRs deve alcançar 40?GW até 2050, dentro do cenário regulatório atual. A entidade indica que, com incentivos governamentais, revisão de modelos de negócio e simplificação regulatória, esse volume poderia chegar a 120?GW no mesmo período.

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O acordo entre ABB e Rolls?Royce SMR reflete a tendência de integração de tecnologias de automação em projetos nucleares, visando melhorar a eficiência operacional e reduzir custos, aspectos considerados críticos para a viabilidade econômica dos SMRs no mercado internacional.