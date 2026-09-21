Patrus Transportes nova operação no varejo

O varejo brasileiro vive uma transformação acelerada impulsionada pelo e-commerce. Com vendas on-line que já ultrapassam R$ 235 bilhões ao ano e mais de 438 milhões de pedidos em 2025, segundo dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), a entrega se tornou um dos principais diferenciais competitivos — e um dos maiores desafios logísticos. Nesse cenário, a Patrus Transportes tem adaptado sua operação para atender a um consumidor cada vez mais exigente em relação a prazo, rastreabilidade e qualidade da entrega.

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De acordo com o CEO Marcelo Patrus, as mudanças no comportamento de compra estão impactando diretamente a operação das transportadoras. “O consumidor final, seja no B2C ou influenciando o B2B, quer saber onde a carga está, quando chega e como será entregue. Isso exige uma logística muito mais tecnológica, integrada e transparente”, avalia.

As projeções para 2026 feitas pela Abiacom indicam novo patamar de crescimento com faturamento do e-commerce estimado em cerca de R$ 259,8 bilhões e quase 461 milhões de pedidos, sustentados por uma base de mais de 97 milhões de compradores online. Nesse ambiente, a entrega deixa de ser apenas um serviço de apoio e passa a ser parte central da experiência de compra, influenciando diretamente a escolha do consumidor e a fidelização.

Investimento em tecnologia digital

Para responder a essa demanda, a Patrus tem reforçado investimentos em ferramentas digitais que permitem o tracking da carga em tempo real, desde a coleta na fábrica ou centro de distribuição até a entrega no ponto de venda ou na residência do cliente. A empresa, que atua com cargas fracionadas e entregas de até 30 kg para pessoas físicas em estados como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Sergipe e interior de São Paulo, utiliza esses dados para aumentar a previsibilidade e a confiabilidade das entregas.

Cases de clientes ilustram bem essa nova dinâmica. A Patrus é parceira logística de grandes marcas do varejo e da indústria, como O Boticário e 3M, atendendo demandas que vão desde o abastecimento de lojas até entregas diretas ao consumidor final. Em março deste ano, a empresa foi premiada como Destaque ESG e Fornecedor Ouro no Encontro de Parceiros do Grupo Boticário e conquistou o 1º lugar em Transporte LTL na 3M, referente ao ano de 2025.

Além da tecnologia, a integração entre diferentes elos da cadeia logística — indústria, transportadora, varejista e último quilômetro — tem sido fundamental para reduzir falhas e melhorar a experiência do cliente. “Não basta ser rápido. É preciso ser consistente. O varejo moderno pede uma operação que funcione como um relógio, com informações claras e processos bem alinhados”, afirma Marcelo Patrus.

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A empresa também tem participado de eventos e discussões sobre o futuro da logística, como a “Logística do Futuro”, reforçando seu posicionamento como uma das transportadoras mais tecnológicas do país. Para o CEO, a adaptação à nova logística do varejo é um movimento irreversível. “Quem não se preparar para esse nível de exigência vai ficar para trás. A Patrus está se antecipando a isso, porque entende que a entrega é parte fundamental da experiência do cliente”, finaliza.