Sampa Tribal anuncia data do segundo Encontro dos Bumbás

O Sampa Tribal já tem data marcada para a segunda edição do Encontro dos Bumbás, considerado o maior evento dedicado à cultura do boi-bumbá no Sudeste. O encontro acontece no dia 5 de dezembro, no Carioca Club, em São Paulo, e encerra o ano consolidando o crescimento do projeto e sua missão de aproximar cada vez mais pessoas da cultura de Parintins.

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Após a primeira edição reunir apaixonados pelos bois Garantido e Caprichoso em São Paulo, o Encontro dos Bumbás retorna ainda em 2026 com uma nova programação dedicada às manifestações artísticas, culturais e musicais que fazem parte do universo do Festival de Parintins.

Os horários, atrações, início das vendas e demais informações sobre a segunda edição serão divulgados em breve pelos canais oficiais do Sampa Tribal no Instagram.

“O Encontro dos Bumbás representa muito do que queremos construir com o Sampa Tribal: um espaço em que quem já ama Parintins possa viver essa cultura durante o ano inteiro e, ao mesmo tempo, onde novas pessoas possam conhecê-la e se apaixonar por ela. Voltar com uma segunda edição, ainda maior, mostra a força dessa comunidade que estamos formando”, afirma Camila Penteado, fundadora do Sampa Tribal.

Expansão para além de São Paulo

O anúncio acontece em um momento de expansão do Sampa Tribal, que nasceu em São Paulo e começa a ampliar sua presença em outras cidades brasileiras.

No dia 27 de setembro, o projeto participa como parceiro do Manga Boi, evento organizado por Ivo Meireles, na quadra da Mangueira, no Rio de Janeiro. A programação contará com Patrick Araújo e Davi Assayag, nomes ligados ao Festival de Parintins, fortalecendo a conexão entre a cultura dos bois-bumbás e o público carioca.

A participação marca mais um passo na estratégia do Sampa Tribal de criar conexões com públicos fora de São Paulo e ampliar os espaços dedicados à cultura amazônica no Sudeste.

Além do Rio de Janeiro, o projeto está em negociações para levar experiências como o Bar dos Bumbás e o Almoço Amazônico para Curitiba e Florianópolis. A proposta é criar novos pontos de encontro para quem já acompanha a cultura de Parintins e também apresentá-la a novos públicos.

“A ideia sempre foi fazer com que Parintins pudesse ser vivido também fora da Amazônia. O Sampa Tribal nasceu em São Paulo, mas a cultura que a gente celebra não precisa ficar limitada a um território. Levar nossas experiências para novas cidades é uma forma de criar pontes e fazer com que cada vez mais pessoas conheçam, vivenciem e se conectem com essa cultura”, completa Camila.

Antes do grande encontro de dezembro, São Paulo recebe mais uma edição do Bar dos Bumbás, no dia 3 de outubro, reforçando a capital paulista como sede e principal ponto de encontro da comunidade construída em torno do projeto.

Com uma agenda que combina eventos próprios, parcerias e expansão para novas cidades, o Sampa Tribal encerra 2026 dando um novo passo em sua trajetória: transformar São Paulo e outros territórios do Sudeste em espaços permanentes de celebração, encontro e valorização da cultura de Parintins.

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Serviço:



Evento: 2º Encontro dos Bumbás

Data: 5 de dezembro de 2026

Local: Carioca Club – São Paulo (SP)

Horário: a ser divulgado

Ingressos: início das vendas será divulgado em breve

Informações: canais oficiais do Sampa Tribal no Instagram