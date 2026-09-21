Mobili amplia crescimento e anuncia Allan Barros no Conselho

Em junho, a Mobili anunciou um dos movimentos mais relevantes de sua história recente ao trazer Hulk para mais perto da estratégia e da construção de sua marca. Agora, a organização dá sequência a esse novo ciclo e apresenta mais um capítulo de um movimento que começa a ganhar contornos cada vez mais claros: preparar a Mobili para uma nova fase de crescimento e expansão nacional.

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Um pilar deste novo momento é a chegada de Allan Barros ao Conselho Executivo da Mobili. Barros construiu sua trajetória entre marketing, comunicação, varejo, vendas e empreendedorismo e, nos últimos anos, vem aprofundando sua atuação em temas relacionados a Growth e Founder-Led Growth. É com esse know-how que ele passa a liderar, em conjunto com a estrutura executiva e o time interno da organização, as estratégias de marketing, marca e crescimento da empresa.

Para Gustavo Rocha, diretor executivo da Mobili, a nova configuração representa uma evolução natural da estrutura construída pela organização.

“Marketing sempre foi tratado pela Mobili como uma área estratégica. Construímos internamente uma estrutura completa, com equipe, cultura e profundo conhecimento do nosso negócio, e durante muitos anos esse modelo fez sentido para o momento que vivíamos. O que estamos fazendo agora não é substituir essa estrutura, mas elevar o seu nível. O novo ciclo da Mobili exige mais repertório, especialização e capacidade de execução em escala. Para crescer da forma que pretendemos, precisamos reunir as melhores competências em torno de uma mesma estratégia”.

Autoridade como estratégia de crescimento

Uma das frentes que deverá ganhar espaço nesse novo momento é exatamente o Founder-Led Growth (FLG), conceito que vem sendo difundido por Allan Barros e que parte da utilização estratégica da autoridade, experiência, visão e capacidade de influência das lideranças como ativos de crescimento.

A proposta vai além de transformar executivos em produtores de conteúdo. O objetivo é aproximar quem lidera da construção da narrativa da organização, do mercado, dos clientes e das oportunidades de negócio, transformando autoridade e confiança em ativos capazes de contribuir diretamente para o crescimento.

Na Mobili, esse conceito deverá conviver com uma estratégia mais ampla de influência e construção de autoridade de marca.

É nesse contexto que nomes como Hulk também assumem papel relevante. A estratégia não está limitada à utilização de uma personalidade em campanhas publicitárias, mas busca conectar reputação, influência, conteúdo, posicionamento e negócio.

Para Allan Barros, a oportunidade está justamente em transformar os ativos que a Mobili já construiu em uma plataforma capaz de sustentar seu próximo ciclo.

“A Mobili chega a esse momento com algo que nenhuma estratégia de marketing consegue construir rapidamente: história, reputação, liderança, conhecimento do mercado e ativos de confiança. O nosso desafio é organizar tudo isso dentro de uma estratégia de crescimento. Não se trata simplesmente de fazer mais comunicação ou gerar mais exposição. Trata-se de construir um ecossistema em que marca, autoridade, vendas e crescimento trabalhem juntos”.

Novas competências passam a contribuir com a estratégia

A reorganização também amplia o grupo de profissionais que passa a contribuir diretamente com a gestão da Mobili. Além de Allan Barros, Guilherme Galvão, especialista em vendas, e Toninho Correa, co-CEO da Pullse, passam a atuar como advisors estratégicos da organização. A proposta é agregar competências complementares às discussões sobre crescimento, vendas, comunicação, criatividade, posicionamento e expansão.

Com a nova composição, a Mobili começa a formar ao redor de sua estrutura executiva um grupo de profissionais com diferentes especialidades e experiências, conectados ao objetivo de preparar a organização para os próximos movimentos do mercado. A iniciativa também sinaliza uma mudança importante na forma como a Mobili pretende conduzir sua expansão.

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Se nos últimos anos parte relevante do trabalho esteve concentrada em fortalecer a organização que a Mobili havia construído, o novo ciclo adiciona uma nova missão: ampliar a dimensão daquilo que foi construído. A reputação continua sendo um patrimônio. A diferença é que, agora, ela também passa a ser tratada como uma plataforma para crescimento.