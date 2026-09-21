Guia de viagens indica 70 passeios para fazer em São Paulo

O Guia Viajar Melhor reuniu 70 dicas de passeios gratuitos ou de baixo custo para quem pretende conhecer São Paulo. Na publicação especial “O que Fazer em São Paulo”, o guia apresenta alternativas para diferentes perfis de visitantes. O material inclui atrações culturais, parques, prédios históricos, bairros tradicionais, mirantes e experiências ao ar livre espalhadas pela capital e por cidades próximas.

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Criado como uma plataforma de conteúdo voltada ao turismo, o Guia Viajar Melhor reúne informações para ajudar viajantes a descobrir destinos e planejar experiências em diferentes cidades e regiões do mundo. O portal publica roteiros, listas de atrações e dicas práticas para quem busca organizar uma viagem ou encontrar novas possibilidades de passeio.

A lista passa por pontos conhecidos, como a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera, mas também inclui espaços culturais, bairros históricos e locais que podem ser incorporados a roteiros menos convencionais.

A proposta é mostrar que a capital paulista pode ser explorada sem a necessidade de um grande orçamento. Entre as recomendações estão visitas a centros culturais, caminhadas pelo Centro Histórico, passeios por áreas verdes, atividades ligadas à arte e à arquitetura e experiências gastronômicas em regiões tradicionais da cidade.



Dicas de passeios para curtir a cidade de São Paulo e arredores



Entre as opções apresentadas pelo Guia Viajar Melhor está o Edifício Martinelli, no Centro Histórico. O prédio, inaugurado na década de 1920, ocupa um lugar importante na história da verticalização paulistana. A visita guiada ao terraço permite observar diferentes pontos do centro da cidade e conhecer detalhes da construção e de sua trajetória. O acesso ao terraço depende de agendamento, conforme as regras de visitação indicadas na publicação.

Outra possibilidade é combinar uma caminhada pela região central com o Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão. Além das bancas de alimentos, o edifício chama atenção pelos vitrais e pela arquitetura. A atração também pode ser incluída em um roteiro que passe pela Rua 25 de Março, pelo Mosteiro de São Bento e por outros pontos históricos próximos. A circulação pelo mercado é gratuita, embora o consumo nos estabelecimentos seja pago.

Para quem prefere áreas verdes, o especial cita o Parque Ibirapuera, um dos principais espaços de lazer da capital. O local reúne áreas para caminhada e atividades esportivas, além de equipamentos culturais e atrações ligadas à ciência e às artes. Nas proximidades, o visitante pode incluir o Planetário do Ibirapuera, que oferece sessões gratuitas em determinadas condições, e outros espaços culturais do parque.

Fora dos limites da capital, uma das sugestões é o Templo Zu Lai, em Cotia, na Grande São Paulo. O complexo é apresentado pelo guia como uma alternativa para quem deseja fazer um passeio diferente dos roteiros urbanos tradicionais. O espaço é associado à tradição budista e possui jardins e áreas arquitetônicas que podem ser visitados pelo público. A publicação destaca ainda que o local fica a cerca de 45 quilômetros de São Paulo e possui entrada gratuita.



Passeios para fazer com crianças em São Paulo



O Planetário do Ibirapuera é uma das opções que podem entrar no roteiro de famílias. As sessões apresentam conteúdos de astronomia e ciência de maneira visual, aproximando o público de temas relacionados ao espaço. A programação gratuita depende da disponibilidade e da retirada de ingressos; por isso, é recomendável verificar as condições antes da visita.

Outra alternativa é a Biblioteca Villa-Lobos, que oferece atividades voltadas a diferentes faixas etárias. Além do acervo, o espaço promove oficinas, exposições e ações culturais. O especial do Guia Viajar Melhor também destaca atividades destinadas ao público infantil, tornando a biblioteca uma opção para famílias que procuram uma programação cultural durante a viagem.

O Parque Ibirapuera também pode funcionar como um passeio familiar, especialmente para quem deseja alternar atrações culturais com atividades ao ar livre. Caminhadas, áreas verdes e equipamentos esportivos permitem montar um roteiro mais flexível, enquanto os espaços culturais do parque oferecem alternativas para dias em que a família prefere uma programação mais educativa.



Passeios legais para fazer em São Paulo em casal



Para casais, a Praça do Pôr do Sol, em Alto de Pinheiros, é uma das opções apresentadas pelo guia. O local ficou conhecido pela possibilidade de observar o entardecer e oferece uma experiência mais tranquila em comparação com algumas das áreas de maior movimento da cidade. O passeio pode ser combinado com uma visita à Vila Madalena, bairro conhecido por bares, restaurantes e manifestações de arte urbana.

O Beco do Batman, também na Vila Madalena, é outra alternativa para quem gosta de arte e fotografia. As paredes do beco são ocupadas por grafites de diferentes artistas, transformando o espaço em uma galeria a céu aberto. A visita pode ser integrada a uma caminhada pelo bairro e a outros pontos da região, como a Praça Benedito Calixto.

Outra possibilidade para um passeio a dois é caminhar pela Avenida Paulista, especialmente nos períodos em que a via é destinada aos pedestres. O percurso permite combinar atrações culturais, apresentações de rua, cafés e outros pontos de interesse. Para quem deseja prolongar o passeio, a região concentra instituições como Japan House e Instituto Moreira Salles, permitindo montar um roteiro que reúna cultura, gastronomia e caminhada em uma mesma área.

A lista do Guia Viajar Melhor também inclui bairros como Liberdade, Bixiga, Mooca e Vila Madalena, além de espaços como o Parque da Luz, a Pinacoteca, o Jardim Botânico, o Horto Florestal, a Praça Roosevelt, a Galeria do Rock e a Rua 25 de Março. A variedade de opções permite montar roteiros diferentes conforme o tempo disponível e o perfil de cada visitante.

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Para quem está planejando uma viagem, porém, vale conferir previamente horários, necessidade de agendamento e condições de gratuidade de cada atração. Programações culturais, visitas guiadas e ingressos gratuitos podem sofrer alterações, especialmente em museus, centros culturais e equipamentos que trabalham com sessões ou horários específicos.