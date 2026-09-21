Guia de viagens indica 70 passeios para fazer em São Paulo
Especial “O que Fazer em São Paulo”, publicado pelo Guia Viajar Melhor, reúne 70 opções de passeios gratuitos para fazer na cidade de São Paulo. Seleção mostra dicas de roteiros culturais e atividades para fazer em casal ou com crianças
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O Guia Viajar Melhor reuniu 70 dicas de passeios gratuitos ou de baixo custo para quem pretende conhecer São Paulo. Na publicação especial “O que Fazer em São Paulo”, o guia apresenta alternativas para diferentes perfis de visitantes. O material inclui atrações culturais, parques, prédios históricos, bairros tradicionais, mirantes e experiências ao ar livre espalhadas pela capital e por cidades próximas.
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Criado como uma plataforma de conteúdo voltada ao turismo, o Guia Viajar Melhor reúne informações para ajudar viajantes a descobrir destinos e planejar experiências em diferentes cidades e regiões do mundo. O portal publica roteiros, listas de atrações e dicas práticas para quem busca organizar uma viagem ou encontrar novas possibilidades de passeio.
A lista passa por pontos conhecidos, como a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera, mas também inclui espaços culturais, bairros históricos e locais que podem ser incorporados a roteiros menos convencionais.
A proposta é mostrar que a capital paulista pode ser explorada sem a necessidade de um grande orçamento. Entre as recomendações estão visitas a centros culturais, caminhadas pelo Centro Histórico, passeios por áreas verdes, atividades ligadas à arte e à arquitetura e experiências gastronômicas em regiões tradicionais da cidade.
Dicas de passeios para curtir a cidade de São Paulo e arredores
Entre as opções apresentadas pelo Guia Viajar Melhor está o Edifício Martinelli, no Centro Histórico. O prédio, inaugurado na década de 1920, ocupa um lugar importante na história da verticalização paulistana. A visita guiada ao terraço permite observar diferentes pontos do centro da cidade e conhecer detalhes da construção e de sua trajetória. O acesso ao terraço depende de agendamento, conforme as regras de visitação indicadas na publicação.
Outra possibilidade é combinar uma caminhada pela região central com o Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão. Além das bancas de alimentos, o edifício chama atenção pelos vitrais e pela arquitetura. A atração também pode ser incluída em um roteiro que passe pela Rua 25 de Março, pelo Mosteiro de São Bento e por outros pontos históricos próximos. A circulação pelo mercado é gratuita, embora o consumo nos estabelecimentos seja pago.
Para quem prefere áreas verdes, o especial cita o Parque Ibirapuera, um dos principais espaços de lazer da capital. O local reúne áreas para caminhada e atividades esportivas, além de equipamentos culturais e atrações ligadas à ciência e às artes. Nas proximidades, o visitante pode incluir o Planetário do Ibirapuera, que oferece sessões gratuitas em determinadas condições, e outros espaços culturais do parque.
Fora dos limites da capital, uma das sugestões é o Templo Zu Lai, em Cotia, na Grande São Paulo. O complexo é apresentado pelo guia como uma alternativa para quem deseja fazer um passeio diferente dos roteiros urbanos tradicionais. O espaço é associado à tradição budista e possui jardins e áreas arquitetônicas que podem ser visitados pelo público. A publicação destaca ainda que o local fica a cerca de 45 quilômetros de São Paulo e possui entrada gratuita.
Passeios para fazer com crianças em São Paulo
O Planetário do Ibirapuera é uma das opções que podem entrar no roteiro de famílias. As sessões apresentam conteúdos de astronomia e ciência de maneira visual, aproximando o público de temas relacionados ao espaço. A programação gratuita depende da disponibilidade e da retirada de ingressos; por isso, é recomendável verificar as condições antes da visita.
Outra alternativa é a Biblioteca Villa-Lobos, que oferece atividades voltadas a diferentes faixas etárias. Além do acervo, o espaço promove oficinas, exposições e ações culturais. O especial do Guia Viajar Melhor também destaca atividades destinadas ao público infantil, tornando a biblioteca uma opção para famílias que procuram uma programação cultural durante a viagem.
O Parque Ibirapuera também pode funcionar como um passeio familiar, especialmente para quem deseja alternar atrações culturais com atividades ao ar livre. Caminhadas, áreas verdes e equipamentos esportivos permitem montar um roteiro mais flexível, enquanto os espaços culturais do parque oferecem alternativas para dias em que a família prefere uma programação mais educativa.
Passeios legais para fazer em São Paulo em casal
Para casais, a Praça do Pôr do Sol, em Alto de Pinheiros, é uma das opções apresentadas pelo guia. O local ficou conhecido pela possibilidade de observar o entardecer e oferece uma experiência mais tranquila em comparação com algumas das áreas de maior movimento da cidade. O passeio pode ser combinado com uma visita à Vila Madalena, bairro conhecido por bares, restaurantes e manifestações de arte urbana.
O Beco do Batman, também na Vila Madalena, é outra alternativa para quem gosta de arte e fotografia. As paredes do beco são ocupadas por grafites de diferentes artistas, transformando o espaço em uma galeria a céu aberto. A visita pode ser integrada a uma caminhada pelo bairro e a outros pontos da região, como a Praça Benedito Calixto.
Outra possibilidade para um passeio a dois é caminhar pela Avenida Paulista, especialmente nos períodos em que a via é destinada aos pedestres. O percurso permite combinar atrações culturais, apresentações de rua, cafés e outros pontos de interesse. Para quem deseja prolongar o passeio, a região concentra instituições como Japan House e Instituto Moreira Salles, permitindo montar um roteiro que reúna cultura, gastronomia e caminhada em uma mesma área.
A lista do Guia Viajar Melhor também inclui bairros como Liberdade, Bixiga, Mooca e Vila Madalena, além de espaços como o Parque da Luz, a Pinacoteca, o Jardim Botânico, o Horto Florestal, a Praça Roosevelt, a Galeria do Rock e a Rua 25 de Março. A variedade de opções permite montar roteiros diferentes conforme o tempo disponível e o perfil de cada visitante.
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Para quem está planejando uma viagem, porém, vale conferir previamente horários, necessidade de agendamento e condições de gratuidade de cada atração. Programações culturais, visitas guiadas e ingressos gratuitos podem sofrer alterações, especialmente em museus, centros culturais e equipamentos que trabalham com sessões ou horários específicos.