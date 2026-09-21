Tecnologias reforçam a segurança de veículos comerciais

A Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, chama a atenção para um desafio que permanece presente nas rodovias brasileiras: ampliar a segurança de todos os usuários. Os números impressionam: apenas em 2025, acidentes envolvendo caminhões resultaram em quase 20 mil pessoas feridas e mais de 2.800 mortes nas rodovias federais brasileiras, segundo o Anuário Estatístico 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Os números correspondem a 23% dos feridos e 46% das mortes registradas em todos os acidentes nas rodovias federais no período. Ocorrências envolvendo ônibus, por sua vez, deixaram mais de 4 mil pessoas feridas e causaram 377 mortes.

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Considerando o conjunto das ocorrências nas rodovias federais, as principais causas de acidentes registrados pela PRF em 2025 correspondem, principalmente, à resposta dos condutores. A ausência de reação foi apontada em quase 11.500 casos, enquanto a reação tardia ou ineficiente esteve associada a 10.800 ocorrências, segundo o anuário.

Tecnologias que ampliam a segurança no trânsito



Sistemas de assistência à condução podem atuar como aliados na prevenção de acidentes, apoiando o motorista em situações que exigem atenção e resposta rápida. Com o uso de câmeras e sensores, essas soluções podem identificar condições de risco e, dependendo da aplicação, alertar o condutor ou atuar diretamente no veículo.

Uma das soluções da Bosch para veículos comerciais é o Servotwin, sistema de direção eletro-hidráulica que pode atuar em conjunto com sistemas de assistência de permanência em faixa (lane keeping assist). Câmeras identificam desvios involuntários e enviam as informações ao sistema de direção, que pode realizar uma correção automática para auxiliar o veículo a retornar à trajetória adequada.

Um estudo da Bosch Accident Research, com base em dados de acidentes registrados na Alemanha entre 2001 e 2022, aponta que a implementação ampla de sistemas de assistência de permanência em faixa poderia evitar mais de 1.000 acidentes por ano. A medida também poderia gerar uma economia anual superior a 36 milhões de euros para transportadoras e reduzir em mais de 400 milhões de euros os custos relacionados a acidentes e suas consequências para a sociedade.

“Os dados mostram que ainda há espaço para avançar na segurança das rodovias. Nesse cenário, sistemas de assistência à condução podem atuar como uma camada adicional de segurança, apoiando o motorista em situações de distração, fadiga ou desvios involuntários de faixa”, afirma Rodrigo Laporta, chefe da unidade de negócios de direção de veículos comerciais da Bosch Brasil.

A Driver Monitoring Camera (DMC) da Bosch é uma solução para detecção de desatenção e fadiga. Por meio de uma câmera, a tecnologia monitora o motorista e identifica sinais de distração e sonolência. Essas informações podem ser utilizadas pelos sistemas do veículo para alertar o condutor, contribuindo para aumentar a segurança durante a condução.

A câmera multipropósito MPC4 permite combinar dados de diferentes sensores instalados ao redor do veículo. Com inteligência artificial, a solução aprimora funções como assistência de permanência em faixa e frenagem de emergência. A nova geração desse dispositivo tem capacidade de processamento 20 vezes maior em comparação com a versão anterior.

Tecnologias para o transporte do futuro



A Bosch participa do IAA Transportation 2026, realizado de 15 a 20 de setembro, em Hannover, na Alemanha, com um portfólio voltado a veículos comerciais que combina segurança, conectividade, automação e eficiência.

Entre os destaques estão soluções de sensores e sistemas de direção para funções de condução automatizada, além de arquiteturas veiculares centralizadas e computadores de alto desempenho que formam a base para veículos comerciais definidos por software. A empresa também apresenta alternativas para a transição energética do transporte, como eixos elétricos, células de combustível e tecnologias para motores a hidrogênio, além de soluções de gestão térmica.

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O portfólio apresentado na feira reúne hardware, software e inteligência artificial para diferentes etapas da operação, da propulsão e segurança à conectividade e gerenciamento do veículo.