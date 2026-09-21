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Agrolend Day reúne líderes para debater o futuro do Agro

Evento reúne CEOs, diretoras e diretores de grandes empresas do agronegócio nacional para discutir crédito, inadimplência e o futuro da distribuição no campo

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DINO
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Repórter
21/09/2026 15:05

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Agrolend Day reúne líderes para debater o futuro do Agro
Agrolend Day reúne líderes para debater o futuro do Agro crédito: DINO

A Agrolend, instituição financeira voltada ao financiamento do agronegócio em todo o Brasil, promove nesta quinta-feira (24) a segunda edição do Agrolend Day, em São Paulo. O evento reúne clientes, parceiros, investidores e colaboradores da companhia para celebrar uma trajetória de crescimento no crédito ao agro e, principalmente, para debater os caminhos para o futuro do financiamento do campo.

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Ao longo do dia, o Agrolend Day vai trazer conteúdo relevante para o setor e promover conexões entre os principais elos da cadeia do agronegócio. A edição será marcada por quatro painéis de discussão, com CEOs, diretoras e diretores de indústrias de insumos, cooperativas, tradings e instituições financeiras, que debaterão o momento do crédito rural brasileiro.

“No Agrolend Day temos um conteúdo relevante, conexões verdadeiras e o orgulho de fazer parte da busca de caminhos para superar os desafios do crédito rural”, reforça André Glezer, Co-CEO da empresa.

Quatro painéis, quatro frentes do agronegócio

A programação de painéis do Agrolend Day 2026 percorre temas centrais para o momento do setor. Os debates vão do impacto dos juros e da inadimplência sobre a indústria de insumos à disciplina financeira necessária para crescer com sustentabilidade, passando pela inovação em crédito e pelo futuro da distribuição no agro. Os painéis são:

Painel 1 — A indústria de insumos na virada do ciclo: juros, margens, inadimplência e o que vem pela frente

  • André Savino: Presidente/Co-CEO de Proteção de Cultivos da Syngenta.
  • Eduardo Monteiro: Country Manager da Mosaic Fertilizantes no Brasil e Paraguai.
  • Nairo Piña Rojas: Presidente LATAM da Sumitomo Chemical.
  • Renato Guimarães: Presidente FMC Brasil.
  • Santiago Franco: CEO da Cibra.
  • Sebastian Lüth: VP LATAM da HELM do Brasil.


Painel 2 — Soluções integradas de crédito para o Agro: do cliente ao sistema produtivo

  • Brunno Leto: Gerente financeiro da Cibra.
  • Bruno Damasceno: Líder de Soluções Financeiras da Mosaic.
  • Eduardo Gradiz: Head de Operações Financeiras da BASF.
  • Thaís Gomes: Tesoureira e Líder de Operações Estruturadas LATAM da FMC.


Painel 3 — Crescer com o balanço saudável: a disciplina financeira que sustenta a expansão no Agro

  • Eliane Viotto: Diretora Financeira e Administrativa da Coplacana.
  • Felipe Marques: CFO da Boa Safra.
  • Guilherme Carneiro: Diretor Financeiro da Biotrop.
  • Jairo Carolinski: VP de Finanças da Mosaic.
  • Larissa Pomerantzeff: VP de Finanças da Be8.


Painel 4 — O futuro da distribuição no Agro: o que vem agora?

  • Adriano Araújo: Diretor Financeiro e de ESG da Agro Amazônia.
  • Daniel Asakura: CFO da Stine Seed Company.
  • Fernando Degobbi: Diretor Presidente na Coopercitrus.
  • Talita Cury: Conselheira de Administração e Relações Institucionais do Grupo Santa Clara.


Os debates dialogam diretamente com o momento vivido pelo crédito rural brasileiro, marcado por juros elevados, inadimplência em patamares recordes entre produtores e uma retração dos bancos tradicionais por meio do Plano Safra. Esse cenário tem impulsionado a demanda por instituições financeiras especializadas e por soluções de crédito mais estruturadas e customizadas para cada elo da cadeia.

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Em sua segunda edição, o Agrolend Day se consolida como um encontro anual da companhia com os principais públicos que movimentam o agronegócio brasileiro.

Para saber mais sobre o evento e acompanhar as novidades do encontro, basta seguir as redes sociais da empresa no Instagram (instagram.com/agrolend_brasil) e no LinkedIn (linkedin.com/company/agrolend).

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