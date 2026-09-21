Wulong, na China, Apresenta o Desenvolvimento Verde em Evento Internacional de Esportes ao Ar Livre

CHONGQING, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nos dias dourados de setembro, o rio Wujiang brilha e as pradarias da Montanha das Fadas brilham com a folhagem de outono. Wulong, um Patrimônio Natural Mundial da UNESCO localizado em Chongqing, no oeste da China, sedia uma importante competição internacional de esportes ao ar livre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A 21ª edição do Aberto Internacional de Esportes de Montanha ao Ar Livre da China (Chongqing·Wulong) teve início no dia 19 de setembro. Mais do que um teste extenuante de resistência e força de vontade, o evento apresenta as paisagens naturais deslumbrantes do oeste da China a um público global.

Ao longo de duas décadas, Wulong vem capitalizando seu espetacular relevo cárstico para criar um cenário de classe mundial para competições ao ar livre. O evento cresceu de apenas 15 equipes participantes na sua edição inaugural em 2003 para 41 equipes de elite nacionais e internacionais neste ano, incluindo 10 equipes de outros países.

O percurso de 224 quilômetros serpenteia por dolinas, desfiladeiros, cavernas e prados alpinos. Os competidores fazem provas de corrida em trilha, mountain bike, caiaque e exploração de cavernas, ao longo da impressionante paisagem moldada ao longo de milhões de anos. Competindo em meio a paisagens naturais espetaculares, os atletas levam seus limites físicos ao extremo enquanto apreciam as impressionantes paisagens de montanhas e rios da China.

O sucesso de Wulong é um exemplo real do princípio de que "águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis".

Outrora um condado montanhoso remoto no sudeste de Chongqing, Wulong buscou um desenvolvimento verde ecológico e passou a ser um destino turístico em um centro de recreação imersiva ao ar livre.

A competição atrai um grande número de visitantes e incentiva as indústrias locais. De acordo com a Comissão de Cultura e Turismo do Distrito de Wulong, o turismo esportivo registrou mais de 5,53 milhões de chegadas de visitantes entre janeiro e agosto deste ano. Os turistas vieram de 56 países, atingindo um novo recorde. A receita total da indústria de esportes ao ar livre ultrapassou 3?bilhões de yuans no primeiro semestre do ano. A hospedagem em casas de família locais prospera e os produtos agrícolas alcançam mercados mais amplos. Este evento esportivo emblemático impulsionou a economia local e melhorou os meios de subsistência dos moradores.

Dando continuidade ao progresso já alcançado, Wulong trabalha para se consolidar como um dos principais destinos nacionais para esportes ao ar livre de alta qualidade. Uma nova divisão de sprint individual reduz as barreiras à entrada, permitindo a competição de nível de elite ao lado de atividades físicas para o público em geral. Um evento paralelo de esportes ao ar livre combina artesanato ligado ao patrimônio cultural imaterial, gastronomia local e experiências práticas ao ar livre para para toda a comunidade.

Indo além do simples turismo de visitação para o turismo pleno de experiências, de viagens sazonais a ofertas disponíveis o ano todo, Wulong recebe de braços abertos entusiastas de atividades ao ar livre de todo o mundo, oferecendo serviços sólidos e diversas opções de negócios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wulong aguarda visitantes de todo o mundo. O sinal da largada chama a atenção do mundo para essa paisagem única. Por meio do esporte, Wulong apresenta uma visão de coexistência harmoniosa entre humanos e natureza no cenário global.

Contato: Ms. Fu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9830736)