LabVantage é nomeada líder visionária em Ciências da Vida e LIMS industrial pela Frost & Sullivan

A LabVantage Solutions, Inc., líder global no fornecimento de soluções e serviços de informática laboratorial, foi nomeada Líder Visionária em dois relatórios do Frost Radar™ de 2026, elaborados pela Frost & Sullivan:Frost Radar™: Sistemas de Gestão de Informações Laboratoriais em Ciências da Vida, 2026 e Frost Radar™: Sistemas de Gestão de Informações Laboratoriais em Aplicações Industriais, 2026. O anúncio foi feito durante a Conferência de Treinamento e Educação para Clientes (CTEC) Europa 2026, em Paris, e marca o quarto ano consecutivo de liderança da empresa no Frost Radar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260921413139/pt/

O Frost Radar é uma avaliação comparativa independente que considera o Índice de Crescimento e o Índice de Inovação para classificar as empresas. Enquanto o Índice de Crescimento mede o desempenho, o histórico e a capacidade de execução da estratégia de crescimento da empresa, o Índice de Inovação avalia sua capacidade de desenvolver soluções globalmente aplicáveis que evoluam de acordo com as necessidades em constante mudança dos clientes. Para as avaliações de 2026, a Frost & Sullivan comparou 16 empresas do setor de ciências da vida e analisou 50 fornecedores de aplicações industriais, identificando os 10 melhores. A LabVantage foi classificada como líder visionária em ambas as categorias.

“LabVantage é o primeiro fornecedor de LIMS empresarial a oferecer uma estrutura abrangente de IA agêntica, denominada LabVantage CORTEX”, afirmou Anantharaman Viswanathan, diretor de pesquisa da Frost & Sullivan. “Ao desenvolver o LabVantage CORTEX separadamente do núcleo validado do LIMS, a empresa permite que os recursos de IA evoluam rapidamente sem afetar as operações regulamentadas. Aliado à sua ampla presença em setores que vão muito além das ciências da vida e ao forte crescimento de dois dígitos no mercado de LIMS, isso confere à LabVantage a posição de Visionary Leader em nossas duas avaliações Frost Radar de LIMS de 2026.”

Na avaliação da Frost & Sullivan sobre o setor de ciências da vida, a plataforma configurável e baseada em navegador da LabVantage foi destacada por integrar LIMS, caderno eletrônico de laboratório (ELN), sistema de execução laboratorial (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análises avançadas. De acordo com o relatório, o LabVantage CORTEX amplia a posição da empresa no mercado, elevando-a do nível de um LIMS tradicional ao de uma solução de inteligência laboratorial habilitada por IA. A plataforma também possibilita o uso de IA rastreável e auditável nos fluxos de trabalho laboratoriais. O relatório também reconheceu os mais de 40 anos de experiência da empresa em regulamentação, sua crescente adoção de SaaS e sua taxa de retenção de clientes superior a 98%.

Já o relatório sobre aplicações industriais concentrou-se na presença da LabVantage em outros setores além das ciências da vida, como os de alimentos e bebidas, petróleo e gás, bens de consumo, perícia forense e laboratórios governamentais. A Frost & Sullivan identificou essa amplitude como um fator-chave para o crescimento de dois dígitos da empresa no mercado de LIMS. O relatório também destacou os investimentos da LabVantage em segurança cibernética e conformidade, bem como sua abordagem de ampliação da capacidade, em vez da automação total ou de laboratórios "escuros". Isso reflete o modelo “human-in-the-loop” da empresa, no qual a robótica, a automação e a IA agentiva apoiam a ampliação dos fluxos de trabalho rotineiros, enquanto os cientistas mantêm o controle sobre a interpretação e as decisões críticas.

“Não valorizo nada mais do que a validação independente por parte dos clientes e dos verdadeiros heróis que atuam diariamente nos laboratórios”, afirmou Mikael Hagstroem, CEO da LabVantage Solutions. “Oferecer um ambiente confiável de IA agêntica para setores regulamentados e de alto risco é uma conquista da qual nos orgulhamos, e sou extremamente grato aos meus colegas pelo lançamento do LabVantage CORTEX. Desenvolvido em colaboração com os principais laboratórios globais, o CORTEX oferece IA agêntica relevante e de impacto, proporcionando aos cientistas automação auditável e confiável, sem comprometer a conformidade ou a integridade dos dados. Comemorar nosso quarto ano consecutivo de liderança no Frost Radar durante a CTEC Europe é a maneira perfeita de homenagear a inovação impulsionada pelos clientes que nos leva adiante.”

Os relatórios resumidos da Frost & Sullivan estão disponíveis neste link. Para obter mais informações sobre a LabVantage e o LabVantage CORTEX, acesse www.labvantage.com ou envie um e-mail para info@labvantage.com.

Sobre a LabVantage Solutions

A LabVantage Solutions, líder global em informática laboratorial, impulsiona a transformação digital por meio do LabVantage CORTEX™. Essa plataforma de inteligência artificial (IA), análise de dados e automação integra LIMS, ELN, LES, SDMS e recursos analíticos em um ambiente totalmente baseado em navegador e conta com IA agentiva. Com mais de 40 anos de experiência em LIMS e mais de 1.500 clientes em diversos setores, a LabVantage ajuda a otimizar fluxos de trabalho e garantir conformidade. Com sede em Somerset, Nova Jersey, a LabVantage atende clientes em todo o mundo por meio de equipes globais, escritórios regionais e parceiros. Saiba mais em www.labvantage.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921413139/pt/

Corporativo

Sreetama Karmakar

Comunicação Corporativa

LabVantage Solutions

sreetama.karmakar@labvantage.com

Imprensa

Charya Wickremasinghe, Ph.D

Brandwidth Solutions LLC

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com